La ilustradora Elena Odriozola crea el cartel de la Fira del Llibre

El cartel de la 55 Fira del Llibre, que se celebrará del 30 de abril al 10 de mayo de 2020 en los Jardines de Viveros de València, se inspira en la naturaleza para evocar la figura de la lectora que, acompañada por su fiel amigo perruno, pasea entre el universo literario que crea la Fira. El diseño, que se presenta ahora, es obra de la ilustradora Elena Odriozola, quien, entre otros méritos, ha sido reconocida con el Premio Nacional de Ilustración en el 2015.

"Siempre me han atraído los jardines, y por eso he querido que el verde fuera el protagonista de la obra, un protagonista que no se ve, pero se adivina. El cartel muestra una imagen dentro de la propia imagen. El perro lleva el libro de la niña, que curiosamente tiene un conejo en la portada, porque si pudiera, lo perseguiría, como es el instinto natural de un perro. Esa es mi interpretación, pero lo que importa es que cada persona haga su propia lectura", afirma Elena Odriozola sobre su obra.

Elena Odriozola (San Sebastián, 1967) estudió Arte y Decoración y trabajó en una agencia de publicidad durante ocho años, hasta que en 1997 empezó a trabajar como ilustradora. Desde entonces ha ilustrado más de 100 libros, publicados por editoriales en España, Francia, Reino Unido, México y Taiwan, así como en numerosos idiomas.

Odriozola ha obtenido numerosos premios y reconocimientos: fue seleccionada en 2005 para la exposición "Ilustrísimos" en la Feria del Libro de Bolonia, recibió el segundo Premio a las Mejores Ilustraciones Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura en 2006 por "La princesa que bostezaba a todas horas", y en 2009 y 2018 obtuvo el Premio Euskadi de Ilustración. En 2015 recibió el Premio Nacional de Ilustración, mientras que en 2018 fue candidata al Premio Andersen. El 22 de enero de 2020 la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY) anunció que Odriozola es una de las seis finalistas del Premio Hans Christian Andersen 2020, en la categoría de ilustración.

Participación expositores

Asimismo, hoy se ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de participación como expositor. El plazo para solicitar caseta de expositor finalizará el miércoles 5 de febrero de 2020.

Actividades

Por otra parte, el Gremi de Llibrers y la Fundació Fira del Llibre acaban de abrir el plazo para la inscripción de centros escolares, en alguna de las 50 actividades proyectadas específicamente para ellos. La Fira acogerá este año, aproximadamente 7.500 escolares de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.