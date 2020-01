El guionista de 'Joker', en el Salón del Cómic de València

El guionista de la película 'Joker', Brian Azzarello, es el último autor internacional de prestigio que se suma a la nómina de profesionales que estarán del 28 de febrero al 1 de marzo en el Salón del Cómic de Valencia, en Feria Valencia.

Tras el éxito de 'Joker', muchos aficionados recuperaron aquellos títulos centrados en el sonriente personaje, como 'Joker', de Azzarello y Lee Bermejo, una novela gráfica que anticipa el tono y el tipo de personaje que más tarde retrató el film.

Pero su nombre es mucho más grande que ese título, ya que su carrera está plagada de grandes éxitos en el género negro como '100 Balas' y varios acercamientos a Batman como 'Batman. Ciudad rota', detalla la organización del Salón del Cómic en un comunicado.

Autor estadounidense de cómics afamado por sus trabajos en la editorial Vertigo y por sus colaboraciones con dibujantes argentinos como Eduardo Risso y Marcelo Frusin, es especialmente reconocido por la historieta '100 Balas' para Vertigo, sello adulto de DC.

Brian Azzarello ha escrito guiones de cómics de forma profesional desde mediados de los años noventa. Es autor de 'Spaceman, Batman: Ciudad rota' y ganador del Premio Harvey y el Premio Eisner por '100 Balas', creado en colaboración con el artista Eduardo Risso. Su colaboración con Lee Bermejo dio lugar a 'Lex Luthor y Batman. Fuego cruzado.'

Otros de sus títulos que han ocupado las listas de superventas de 'The New York Times' son 'Hellblazer y Loveless', creados junto a Marcelo Frusin; 'Superman: Por el mañana', con Jim Lee, o 'Sgt. Rock: Between Hell and a Hard Place', con Joe Kubert.

También ha confirmado su asistencia al Salón del Cómic de València Nazario Luque, Nazario. Artista multidisciplinar, abrió en la década de los 70 un nuevo camino para el cómic español, introduciendo las influencias de las vanguardias internacionales, especialmente del cómic 'underground' norteamericano.

Pronto, su obra adquirió un matiz provocador que se acentuó al introducir la temática LGTBI en sus historias, que se convirtieron en "un grito sin complejos por lo 'queer' y la diversidad sexual", con la obra 'Anarcoma' como máxima expresión.



De la contracultura gay a la València de los 80

El Salón del Cómic también brindará una intensa agenda de charlas, talleres y conferencias. Una de las más destacadas es 'Héroes y villanos. Haciendo trizas los arquetipos', el sábado 29 de 13 a 14 horas, con el propio Azzarello junto al sociólogo Antonio Ariño y el psicólogo criminalista Enrique Carbonell.

En esta sesión se hablará de cómo un nuevo paradigma se ha instalado en la cultura popular a partir de historias nacidas en el cómic, por el que "los héroes se muestran imperfectos y los villanos se revelan muy humanos". 'Héroes y villanos' invitará así a reflexionar sobre este cambio desde los tres ámbitos que representa cada uno de los miembros de la mesa.

'Nazario. Memoria gay de la contracultura', el sábado de 17 a 18 horas, contará con el propio Nazario y el director del IVAM, José Miguel Cortes. Ambos conversarán sobre su carrera y sus memorias como autor de cómics de carácter 'queer' durante la década de los 70 y 80. Nazario representa memoria no solo artística, sino también social de la historia del movimiento LGTBI.

Y 'Modernidad y vanguardia desde la València de los 80. La Nueva Escuela Valencia y la revista Cairo', el sábado de 18 a 19 horas, reunirá al comisario de la muestra VLC Línea Clara, Álvaro; el director de 'Cairo' de 1981 a 1991, Joan Navarro, y los autores Daniel Torres, Sento y Manuel Gimeno.

Se trata de una ocasión única de verlos juntos, en torno al que fue el editor clave de lo que se dio en llamar 'Nueva escuela valenciana', como homenaje a una generación de autores que, de manera individual, lograron liderar el cómic durante una época en la que se vivió lo que se ha definido como el 'boom' del cómic adulto.

Más allá de estas propuestas, el Salón del Cómic ofrecerá contenidos específicos creados para jóvenes, mayores y familias, con todo un mundo de cómic, series, películas, actores y autores invitados, exposiciones, charlas, juegos de mesa y rol, videojuegos, talleres, firmas, 'cosplay', zona infantil y restauración a precios ajustados y una tarifa especial de parking a cuatro euros el día.