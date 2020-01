Natalia Lacunza sorprende con su single 'Olvídate de mí'

Son muchos los concursantes que salen de la academia de 'Operación Triunfo' y no se vuelve a saber de ellos. La clave quizás no está en ganar, está en hacerse notar y hacer sentir al público diferente con las canciones que interpretas. Otros muchos, no llegan a nunca a proclamarse ganadores de la edición y sin embargo, tienen un recorrido profesional encima de los escenario mayor que los demás.

Natalia Lacunza nos ha hecho vibrar. Su paso por la academia de 'Operación Triunfo 2018' nos dejó con ganas de más y lo cierto es que ha vuelto pisando muy fuerte. Este jueves por la noche ha sorprendido a todos sus seguidores con la publicación de su nuevo single, 'Olvídate de mí'.

Si lo escuchas con la luz apagada y en silencio, te puede parecer la mejor balada que puedas escuchar en lo que llevamos de 2020. Con su voz tierna y suave, ha presentado su nuevo tema y parece que le ha hecho mucha ilusión que todos sus seguidores hayan compartido casi en el momento historias y fotografías con el título de la canción. Tanto es así, que subió una captura en vídeo de todas ellas y puso el emoticono de la cara emocionada.

Recordemos que se trata de su nuevo single, anunciando la salida de su próximo EP en marzo. En esta canción, podemos ver como la cantante habla de una despedida hacia una persona que ha estado en su vida, pero de una manera diferente a la que hubiese querido que estuviera y que le pide que se olvide de ella. Una historia que nos ha dejado con el vello de punta al ver cómo ha transmitido todos sus sentimientos.