Unos Goya reñidos y lejos de Madrid

Málaga cuenta las horas para la celebración de la 34.ª edición de los Premios Goya, una de las más reñidas de los últimos años, ya que tres películas reconocidas por crítica y público competirán por conseguir el Goya a la Mejor película. Estas son Mientras dure la guerra, de Amenábar (17 nominaciones); Dolor y gloria, de Almodóvar (16); y La trinchera infinita (15), de Garaño, Goenaga y Arregi. E aquí algunas de las claves de esta noche:

Los valencianos que aspiran ganar un «cabezón»

De entre los nominados a los Goya, se encuentran seis profesionales valencianos. Uno de ellos es la exultante Carmen Arrufat, protagonista de La inocencia, de Lucía Alemany. La actriz de Castelló aspira a llevarse el premio a la Mejor actriz revelación. Con esta misma cinta también compite Toni M. Mir, que aspira a llevarse el «cabezón» a la Mejor canción original por el tema «Allí en la arena». En la categoría de producción, destaca el requenense Toni Novella, director de producción de Dolor y gloria, y Fernando Bovaira, uno de los productores de Mientras dure la guerra, cinta que aspira entre otras candidaturas a Mejor dirección de producción. Por otro lado, la valenciana Ana Lozano aspira al Mejor maquillaje y peluquería por Dolor y gloria y el alicantino Paco Saez, al Mejor corto de animación por Madrid 2120.

Además, la C. Valenciana ha marcado a dos de las cintas con más garantías en llevarse más de un «cabezón» en sus respectivas categorías, como son Dolor y gloria, rodada en Paterna, y Buñuel en el laberinto de las tortugas, producida por la empresa valenciana Hampa Studio.

Los Goya podrían venir a València en 2021

No parece que el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, y los suyos tengan ganas de regresar a Madrid: el año que viene es más que probable que los Goya se celebren en València, coincidiendo con el centenario del nacimiento del director Luis García Berlanga. Mallorca y Bilbao son otras ciudades que han mostrado interés por la gala. De hecho, para hoy está prevista la asistencia de la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez.

Banderas y Almodóvar, los reyes de los Goya 2020

Antonio Banderas subió en 2015 al escenario de la fiesta del cine español para recoger su Goya de Honor, el primero de su carrera, más forjada fuera que dentro de nuestras fronteras. Dijo en su sentido discurso de agradecimiento que comenzaba «la segunda parte del partido» de su vida. Nadie se imaginaba entonces que poco después el malagueño sufriría un infarto que le obligaría a reevaluar sus prioridades, que sería candidato al Oscar y que acabaría de hacer realidad su sueño de tener teatro propio en su tierra. Pero así está siendo ese provechoso segundo tiempo del encuentro de este futbolista vocacional. Añadan a la cosecha su casi seguro primer Goya por un trabajo concreto gracias a su interpretación, matizada, sentida y frágil, de Salvador Mallo, el alter ego del cineasta manchego en Dolor y gloria quizás el mejor papel en el currículum de Banderas junto al también almodovariano Ricky de ¡Átame!

El nombre y apellidos del autor de Dolor y gloria serán otros de los más repetidos a lo largo y ancho de la ceremonia. Hace años ya que el director y la Academia desenterraron el hacha de guerra: el director se manifestó radicalmente en contra del sistema de votaciones; su círculo expresó sottovoce que tampoco le había sentado bien que la institución no se decantase por su Hable con ella para representar a España en los Oscar. Almodóvar y la institución terminaron retomando su historia de amor, que bien podría traducirse en otro buen puñado de Goyas para el realizador. Aunque algunos expertos en la materia aseguran que Amenábar podría dar la campanada con su bien recibida Mientras dure la guerra y que La trinchera infinita no se queda coja en las quinielas. ¿Se imaginan la cara de Almodóvar al ver cómo otros y no él recoge los cabezones? ¿Nuevo desencuentro entre Almodóvar y la Academia?

El enigma Pepa Flores: su presencia es una tómbola...

Habida cuenta de que Dolor y gloria copará el palmarés casi con toda seguridad, la emoción y el intríngulis auténtico de estos Goya 2020 tiene dos nombres y un apellido: Pepa Flores, o sea, Marisol. Sólo la niña de luz y de color y la mujer «comunista, comunista» asidua a las procesiones de Semana Santa sabe si acudirá a recoger su estatuilla de Honor, rompiendo un retiro de más de tres décadas. Curioso que el único premio que ya tiene propietario sea el que más debates, rumores y dimes y diretes está generando.

Hay quienes confían en que la malagueña suba al escenario, ilusionados por la participación de su hija cantante, Celia, en el homenaje musical que se le brindará a la intérprete de «Tómbola».

Otros, en cambio, opinan que la actriz considera más que suficiente como gesto de agradecimiento las palabras que brindó a la Academia en la nota de prensa que ésta facilitó a los medios para dar a conocer su galardón. La propia hermana de Pepa Flores, Vicky, aseguró tajante a Telemadrid que la artista delegaría en una de sus herederas la comparecencia en los Goya; mientras, el círculo más íntimo de Marisol se mantiene en silencio absoluto. Y observadores de lo cinematográfico recuerdan datos demoledores como éste: Cabriola recaudó casi 35 millones de pesetas de 1964, equivalentes a 6 millones de euros actuales. Su productor, Manuel Goyanes, se embolsó la mitad; el padre de la protagonista, 50.000 pesetas. Quizás por cosas así Pepa Flores no quiera ni pisar una alfombra roja.

En cualquier caso, no estaría mal recuperar las palabras de Almodóvar a su vuelta a los Goya: «Me gustaría reivindicar la libertad que uno siempre debe tener para ir o no ir a los sitios sin que se interprete como síntoma de hostilidad o de orgullo».

Una noche Terrat, de risas blancas, sin complicaciones

El humor blanco, pícaro pero amable, sin malos rollos de Buenafuente y Abril es perfecto para los que quieran unos Goya sin estridencias, sin más complicaciones de las necesarias y centrados en el puro entretenimiento.

La Academia aprendió del pitote que se montó con la gala del «no a la guerra», la conducida por Alberto San Juan y Willy Toledo, y desde entonces limita la provocación y lo reivindicativo a los contenidos de los discursos de los premiados. En otras palabras, no esperen por aquí a alguien como Ricky Gervais. Aunque, claro, quizás los chistes a costa de actores y actrices millonarios como los del británico resulten más graciosos: al fin y al cabo aquí el 80% los intérpretes están en paro. Y es difícil bromear sobre eso.

¿Y cómo será la ceremonia? Avanzan desde la Academia que el hecho de que se celebre por primera vez en un pabellón deportivo (adaptado) como el Martín Carpena ha multiplicado las posibilidades creativas del equipo de los Goya, y adelantan que la gala será muy visual, muy multimedia, y salpimentada por actuaciones musicales de Amaia y Celia Flores (la extriunfita y la hija de Marisol recordarán a la mítica intérprete), un número de «A Chorus Line» a cargo de Antonio Banderas y su compañía del Teatro del Soho CaixaBank y otro por el pianista y cantante de jazz pop británico Jamie Cullum (no sabemos muy bien a santo de qué).

Cine español 2019: el lado oscuro de los números

Almodóvar, Amenábar, Zambrano, Garaño-Arregi-Goenaga. Ha sido una temporada de pesos pesados y así se refleja en las candidaturas. Las aspirantes a Mejor Película en los Premios Goya suman un total de 18,7 millones de euros en taquilla hasta la fecha y más de 3,2 millones de espectadores, según los datos del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA). Se certifica la reconciliación entre la Academia y el público, marcada la pasada edición con el sonoro triunfo en los galardones de la muy taquillera Campeones, de Javier Fesser.

Pero conviene contemplar el dibujo completo, contextualizar esas cifras: porque ha sido también la campaña en la que el cine patrio no ha superado los 100 millones de euros de recaudación en su conjunto (tras más de un lustro lográndolo), algo especialmente doloroso en un año en el que el consumo de cine en salas ha experimentado una importante subida. Y siguiendo con datos oscuros: La trinchera infinita, una de las más nominadas en la presente edición, costó 3 millones de euros; ha recaudado poco más de uno.

¿Y las mujeres, qué?

De un tiempo a esta parte, las reivindicaciones de igualdad salarial y de decisión copan buena parte de la actualidad del mundo cinematográfico. También han llegado a las galas del cine español, marcadas por discursos en este sentido y la exhibición de abanicos rojos con el lema «Más mujeres». Lo cierto es que en esta edición los números no acompañan en este sentido: como destacan en Maldito Dato, si no incluimos los premios que son directamente para películas ni los que se dan a las actrices (protagonistas, de reparto o noveles), de las 56 nominaciones sólo ocho corresponden a mujeres; o sea, ellas representan el 14% de las nominaciones a los Goya. Para más inri, las mujeres han bajado cuatro puntos en el porcentaje de nominaciones respecto al año pasado. Habrá que trascender las declaraciones y los abanicos y los discursos bienintencionados...

Pequeños estrenos logísticos de la gala de los Goya

Los pequeños detalles de la ceremonia. La gala estrenará cabezones: los premiados recibirán un nuevo busto, réplica exacta de la obra del escultor valenciano Mariano Benlliure y con «más peso» (entre 2,5 y 3 kilos). Será el tercer modelo en la historia de los premios del cine español.

Además, los sobres que contienen los ganadores de las categorías tendrán abrefácil. Y es que los del año pasado estaban tan bien sellados que los presentadores de cada premio tuvieron serias dificultades para abrirlos; de ahí que Javier Fesser agradeciera su Goya por Campeones con la siguiente broma: «Muchísimas gracias a Super Glue por patrocinar los sobres de la gala».