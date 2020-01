El cocinero tres estrellas Michelin Quique Dacosta no sabe «si la cocina es arte o no, la cocina tiene el principio de alimentar, no sé si es arte», sostiene con humildad. Pero desde luego, sus creaciones se han hecho ya dignas de estar en un museo. Literalmente. En realidad, en dos. En julio de 2015 el chef afincado en la Comunitat Valenciana ya fue protagonista con sus platos de una exposición en el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) y ayer regresó a un centro de arte. En concreto al Centre del Carme.

Así, en el antiguo convento, el cocinero participó en el primer día de actividades de Fest/n, el certamen cultural y gastronómico, impulsado por el Ayuntamiento de València. Para esta actividad -un encuentro con público y demostración de algunas de sus elaboraciones-, Dacosta se inspiró en la exposición «Punto de fuga» de la artista Fuencisla Francés, cuyo protagonista es el papel y que se puede visitar en el Centre del Carme hasta el próximo 1 de marzo.

Precisamente, el papel -el que se come- ha sido entre 2001 y 2015 un elemento muy presente en la cocina de Dacosta, como él mismo explicó ayer. En la imponente Sala Ferreres, envuelto por los papeles de Francés, el chef explicó el proceso de creación de algunos elementos que forman parte de su universo gastronómico. Entre ellos, destaca una blonda elaborada con arroz y espárragos blancos, que a simple vista parecería la base de una magdalena, o una lámina de calabaza fina y extracrujiente, aderezada con piel de naranja y semillas de calabaza. «Ya no necesito ir al mercado, mi mercado es un museo», dijo entre risas el cocinero mientras degustaba una de sus creaciones que emulaban una de las hojas que forman parte de las creaciones de Francés.

Este afecto de Dacosta por el papel le viene, dijo, de su interés por «atrapar aromas» y recordó, en este sentido, su afición al olor de los libros. «Es una mirada inspiradora», aseguró.



Paladar «evolutivo»

En cuanto al paladar, el chef aseguró que «se educa y se evoluciona, todo es una cuestión evolutiva» por lo que animó a «poner un componente serio y riguroso en cómo educamos a nuestros menores» y e incluso «incidir» en los mayores.

Por su parte, la artista Fuencisla Francés, que acudió a la presentación de esta actividad, se mostró «alagada» y «emocionada» de que el cocinero se haya inspirado en su obra para elaborar su propuesta culinaria «Papers». Junto a ella estuvieron también el concejal de Turismo de València, Emiliano García, y el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont. Ambos aplaudieron la iniciativa de Fest/n como forma de nexo de unión entre cultura y gastronomía.

La cita gastronómica cultural Fest/n se celebra hasta el próximo 2 de febrero en diferentes espacios de la ciudad como el Centre del Carme, el IVAM, Bombas Gens o el Palau de les Arts.