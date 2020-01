Premios Goya: Málaga se viste de gala en la fiesta del cine

Andreu Buenafuente y Silvia Abril repiten por segundo año consecutivo como presentadores de la gala de los Premios Goya, cuya 34 edición se celebrará este sábado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, y que promete ser un "show de entretenimiento visual".

Esta edición, en la que 'Dolor y gloria', 'Intemperie', 'La trinchera infinita', 'O que arde' y 'Mientras dure la guerra' están nominadas al Goya a Mejor película, contará con las actuaciones musicales del británico Jamie Cullum, Antonio Banderas con su 'A chorus line', Rayden, Ana Mena y Pablo Alborán.

Tal y como avanzaron los maestros de ceremonia esta semana, en esta gala no van a ser "especialmente sarcásticos" ni darán "demasiada caña a nadie" porque es "la fiesta del cine". Por ello, el objetivo será "no desenfocar" pero "no defraudar", en palabras de Buenafuente.

El "misterio" y las "sorpresas" son dos de los ingredientes de esta edición, en la que aún se desconoce quién recogerá el Goya de Honor a Pepa Flores, conocida artísticamente como Marisol. Una de sus hijas, la artista Celia Flores, así como la cantante Amaia, participarán en el homenaje a la galardonada.

La gala de la 34 edición de los Premios Goya contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se convertirá así en el segundo presidente del Ejecutivo que acude a los Goya, después de José Luis Rodríguez Zapatero, quien acudió a la gala de los Goya en 2005.

Asimismo, también está confirmada la presencia del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la líder de Cs, Inés Arrimadas, el presidente de la Junta de Andalucía, José Manuel Moreno; o la directora del ICAA, Beatriz Navas.



Nuevo "cabezón"

Entre las novedades de esta edición de los Premios Goya, que sale por tercera de Madrid tras las galas de 2000 en Barcelona y de 2019 en Sevilla, destaca el nuevo diseño del "cabezón", el tercero en los más de 30 de años de historia de los premios, según ha explicado a Europa Press la coordinadora de los Premios Goya y Atención al académico, Nieves Martínez.

Este nuevo galardón, un nuevo busto del pintor aragonés, réplica exacta de la obra del escultor Mariano Benlliure de 1902, tendrá una forma "más suave" y "más definida" y su peso oscilará entre los 2,5 y 3 kilos.

Ante este cambio, el escultor José Luis Fernández, creador del "cabezón" que se ha entregado desde la cuarta edición, ha afirmado en una carta abierta a la que ha tenido acceso Europa Press haberse sentido "ninguneado" y ha criticado que no se haya convocado un concurso abierto y público para el nuevo diseño.

Por otro lado, en esta edición de los Goya, los sobres con los nombres de los galardonados llevarán, como novedad, una lengüeta que facilitará la lectura de los premiados y que permitirá abrirlos de manera "fácil".

Además, y tras la experiencia del año pasado en Sevilla, la organización ha habilitado un espacio en la alfombra roja para el público que acuda, y se ha decidido colocar unas pantallas en el exterior desde las que quienes se acerquen puedan el transcurso de la ceremonia de entrega de los premios.