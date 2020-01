"En cuanto anunciaron el premio, se me fueron todos los nervios"

La Comunitat Valenciana se llevó los dos «cabezones» dedicados a la animación. Uno fue para Madrid2120, del alicantino Paco Saez, y otra fue Buñuel en el laberinto de las tortugas, dirigida por el cineasta barcelonés Salvador Simó y gestada en Hampa Studio de València. Las quinielas acertaron, y el valenciano Álex Cervantes subió a por el Goya. «En cuanto anunciaron el premio, se me fueron todos los nervios», confesó ayer el director ejecutivo de Hampa Studio a Levante-EMV. El filme aspiraba al Goya en cuatro categorías. Al perder en tres de ellas, el equipo esperaba irse de vacío. «La moral iba cayendo al ver que la película no ganaba en las primeras categorías de la gala. Además, éramos conscientes de la competencia de Klaus, la película española nominada en los Oscar», explicó Cervantes. «Lo primero que hice al ganar el Goya fue abrazar a mi mujer. Era tanta la emoción que se me fueron todos los nervios», señaló.

Buñuel en el laberinto de las tortugas es además ganadora del premio a la Mejor película de animación en los Premios del Cine Europeo. «Este año se han alineado todos los astros», apunta Cervantes, ya que la película está nominada, además, en los Premios Platino, «los Oscar del cine latinoamericano», según el productor.

«El Goya nos ayuda mucho a visibilizar el trabajo de Hampa Studio y demuestra que somos capaces de llevar a cabo grandes proyectos», añade Cervantes, quien adelanta que ya se encuentran trabajando el nuevos proyectos cinematográficos.