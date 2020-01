Los bancos desmontan a Consuelo Císcar

La documentación bancaria remitida al juzgado de Instrucción 21 de València, que investiga la pieza principal del caso IVAM, ha desmontado la versión de Consuelo Císcar sobre las exposiciones que impulsó en el extranjero su hijo, Rafael Blasco Císcar, conocido por el acrónimo Rablaci, y los viajes que realizó junto a otros miembros de su familia.

Según apunta la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los apuntes bancarios de las cuentas corrientes de la empresa Logística del Arte, la empresa de transportes que trabajaba para el IVAM, no recogen los pagos que habría realizado Císcar para que su hijo expusiera en varias galerías de China. Entre esta documentación tampoco han aparecido los gastos de viajes que Císcar y su familia realizaron por medio mundo y que habría financiado este contratista del museo.

El juzgado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, solicitó esta información bancaria para comprobar la versión de los investigados. Císcar siempre ha mantenido que pagó los gastos de las exposiciones de su hijo y el empresario ratificó esta versión recientemente al afirmar que la familia se lo devolvía en metálico.

En cambio, tras un primer barrido a las cuentas del responsable de Logística del Arte, los investigadores no han localizado en las cuentas ingresos en metálico que correspondan al gasto de esas facturas. Solo en las exposiciones de Rablaci en China este empresario asumió el gasto de cinco facturas por valor de 75.000 euros cada una.

No obstante, según esta información, sí han aparecido ingresos de Rablaci a las cuentas de Logística del Arte por un viaje realizado a Chile. De los viajes del resto de la familia, entre los que se encuentran fines de semana en China o a Madrid para asistir a un musical, por el momento no han aparecido ingresos. Respecto a las cajas fuertes que han aparecido a nombre de Císcar, el juzgado está a la espera de recibir más información tras constatar que las cerró cuando dejó la dirección general del IVAM en 2014.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que en realidad Císcar no abonó la mayoría de estos gastos por el cargo que ocupaba, por lo que podría sumar una nueva acusación por un delito de cohecho.