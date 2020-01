La Pèrgola se abre "com una magrana" (xim pum)

El sonido polvoriento de los valencianos Badlands y el boogie boogie apocalíptico de Vurro darán inicio este sábado 1 de febrero al quinto ciclo de conciertos en la Pèrgola de la Marina de València. Durante 16 sábados, de forma matinal (de 11.30 a 14.30) y gratuita, más de 40 solistas y bandas actuarán en una «clara apuesta por la transversalidad de estilos y diversidad de géneros», tal como destacan los organizadores en un comunicado.

Así, en esta Pèrgola que, como el Micalet de la Seu, se abre como «una magrana» a diferentes estilos musicales habrá pop y rock clásico e independiente,country y surf, rap, jazz, cumbia y sonidos electrónicos. Y aunque no faltarán nombres internacionales -los canadienses atravesados por «Madchester» Holy Fuck (el 9 de mayo con Mausoleo) o el iluminado cantautor norteamericano Micah P. Hinson (el 8 de febrero con el local Samuel Reina)-, la base musical será valenciana y estatal.

Así, además de los Badlands, entre las presencias valencianas destacan Tortel (que actuará con el ex Surfin' Bichos Joaquín Pascual y Capricornio Uno el 28 de marzo), Los Radiadores (el 7 de marzo con The Lizzard), Tesa (el 21 de marzo con El Último Vecino) o Pleasant Dreams, quienes participarán el 15 de febrero con Yana Zafiro y Rebe en el concierto organizado por la promotora Cero en Conducta.

Entre los artistas nacionales que actuarán en la Pèrgola de Cervezas Alhambra destaca la ibicenca Aleesha Rose, uno de los nombres emergentes de la música urbana que estará el 29 de febrero junto a Quenting Gas. Los garajeros Camellos protagonizarán la fiesta de Redacción Atómica el 25 de abril junto a Alavedra y Pantocrator. Los también madrileños (y algo punks) Biznaga actuarán junto a los vascofranceses Willis Drumond y Bullit el 18 de abril. Y Lisasinson llegarán con Aliment y Ferguson el 22 de febrero para el evento organizado por La Castanya. Tampoco conviene perderse la actuación de Ricardo Vicente (ex Tachenko, La Costa Brava, Francisco Nixon y The New Raemon) el 14 de marzo junto a Sierra Leona y ManuteBol.

En la Pèrgola también habrá lugar para el jazz con la Festa Mar i Jazz del 4 de abril, y para las fusiones latinas sintetizadas con Ortiga e Hijas de la Cumbia (el dúo formado por chilena Maca y la valenciana Ale) el 16 de mayo. No fallará en este edición una de las citas imprescindibles de los últimos años, la Surforama Beach Party con MFC Chicken, The Andrews Surfers y The Great Surforama Orchestra.