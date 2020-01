Billie Eilish actuará en los Premios Oscar 2020 después de hacer historia en los Grammy

Billie Eilish actuará en la próxima gala de los Oscar después de arrasar y hacer historia al ganar en todas las categorías principales de los Grammy, confirmó este miércoles la Academia de Hollywood en Twitter.

Aún se desconoce cuál será la actuación que la joven cantante llevará al escenario de los premios más importantes del cine, pero la prensa estadounidense especula que podría estar relacionada con la próxima cinta de James Bond, ya que hace unas semanas se confirmó que Eilish cantaría el tema principal de la película.

Tampoco se ha anunciado aún el artista que cantará durante el tradicional homenaje "in memoriam" a las personas de la industria cinematográfica fallecidas en el último año.

Eilish tiene un vínculo con el cine ya que es la cantante elegida para firmar el tema oficial de "No Time to Die", la nueva película de James Bond que se estrenará en abril.

Será la última aparición de Daniel Craig como James Bond, que en esta ocasión está acompañado de un reparto en el que también figuran Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Ben Whishaw y Lashana Lynch.

Este fin de semana Eilish, a sus 18 años recién cumplidos, triunfó en los Grammy al ganar en las cuatro categorías principales que la premiaron como mejor nuevo artista y como autora de la canción, la grabación y el álbum del año.

La cantante, que subió cuatro veces seguidas al escenario, se quedó sin palabras al final de la gala, por lo que decidió recoger el premio a la grabación del año -por "bad guy"- junto a su hermano y productor Finneas, para después marcharse incrédula y con rostro de sorpresa, tras batir el récord como la premiada más joven de la historia en las cuatro categorías.

Además de esos cuatro premios, el disco otorgó a Finneas el premio al productor del año y al álbum con la mejor ingeniería de sonido.

La pareja de hermanos venció en total en siete categorías, pues "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" también se coronó como mejor álbum de pop vocal.