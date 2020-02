Una treintena de obras valencianas aspira a llegar a los Premios Max

Un total de 36 producciones valencianas han sido admitidas en el listado de espectáculos inscritos en los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas que se celebrarán el 29 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga.

Del total de los 386 títulos inscritos y admitidos por la SGAE, según avanzó ayer la entidad de derechos de autor, 36 proceden de la Comunitat Valenciana: «Alicia al musical de les meravelles» (Trencadís Produccions), «Amelia» (Marea Danza), «Ana y la máquina del tiempo» (Escalante Centre Teatral), «Animal de séquia» (Institut Valencià de Cultura), «Áurea» (Groc Teatre) , «Dinamarca» (Institut Valencià de Cultura), «El muro» (La teta calva), «Federico» (La SubTerránea), «L'últim toc teatre), «Focus» (Otradanza), «Horta» (L'Horta Teatre) y «La Celestina» (Bambalina Titelles) son algunas de las producciones que aspiran a llegar a la final.

También lo intentarán «La consagración» (Otradanza), «La reina del baile de COU» (Los de Cou), «La vida inventada de Godofredo Villa» (Visitants Escènica), «Las siete diferencias» (El pont flotant), «Liberación» (Companyia Hongaresa de Teatre), «Licantropía» (Triangle Teatre), «L'increïble assassinat d'Ausiàs March» (Escalante Centre Teatral), «Lù» (Maduixa Teatre), «Pequeño Big Blue» (PanicMap), «Piedra y encrucijada» (Companyia Hongaresa de Teatre), «Por delante y por detrás (Per davant i per darrere» (Olympia Metropolitana) y «Réquiem (CienfuegosDanza).

Cierran la lista de aspirantes valencianas «Rito» (Otradanza), «The Wolves» (La Fam Teatre), «Tirant» (IVC), «Tórtola» (IVC), «Tourmalet (Groc Teatre), «Una història diferent» (TiT producció taller i teatre), «Valenciana» (IVC, Diputación de Valencia, Grec Festival de Barcelona), «Vidas enterradas» (Imprebís), «What Is Love? Baby Don't Hurt Me» (Wichita Co.), «XX Floretes, Florera, Flowerless de Escandall Teatre» (Xarxa Teatre), «YOLO (You Only Live Once)» (Escalante Centre Tetral) y «Zapatos nuevos» (El teatre de l'home dibuixat).

En la pasada edición de los máximos reconocimientos del teatro español cinco producciones valencianas reunieron seis nominaciones de las que finalmente solo hubo un galardón.