València acogerá un musical en homenaje a Rocío Jurado impulsado por su hija mayor

Por si quedara aún algún fleco que descubrir de Rocío Jurado, su hija mayor ha puesto en marcha una obra inspirada en «la más grande» que recalará el 12 de diciembre en València para que el espectador «conozca no solamente a la artista, sino también a la persona, sus posicionamientos, su vanguardismo y su generosidad». «Teníamos todo tan claro, quién tenía que ser, cómo hacerlo y lo que queríamos que resultara, que no ha sido complicado, porque además hemos dado con un equipo maravilloso», explicó ayer Rocío Carrasco, creadora de «Qué no daría yo por ser Rocío Jurado».

Durante dos horas de «música, nostalgia y emoción», se recopilan 14 temas de la artista, así como anécdotas y vídeos «con declaraciones que entonces no eran fáciles de decir», insistió el productor Pablo Carrasco, de Proamagna, la misma empresa que llevó a televisión el mítico especial «Rocío... siempre» un año antes de su muerte en 2006. El 14 de febrero se estrenará en Huelva. Después, viajará a varias ciudades españolas y llegará al Palau de Congressos de València el 12 de diciembre. La cantante Anabel Dueñas pondrá voz a Rocío Jurado en temas como «Señora» o «Como una ola». «Pensaba que 'Punto de partida' solo la podían cantar Rocío Jurado o Mónica Naranjo, hasta el día que la vi cantándolo en su edición de 'Operación Triunfo' y empecé a llorar. Decidí que si algún día hacía algo, ella estaría en ese proyecto», señaló Carrasco.