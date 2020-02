Centro pionero en fondos de las vanguardias de principios del siglo XX

Cuando el IVAM abrió sus puertas en 1989 reunía cerca de 5.000 registros bibliográficos. Treinta años después son 51.400, de los cuales 960 son títulos de publicaciones periódicas, además de un amplio conjunto de documentación de archivo que se ha ido nutriendo de fondos importantes como el Archivo Julio González, Vicente Huidobro o de Josep Renau. El museo valenciano es el más reclamado en España por investigadores internacionales tras el Reina. La Biblioteca del IVAM se ha convertido además en un centro pionero en la adquisición de material relacionado con las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, y en especial en publicaciones de arte conceptual. En los últimos años ha adquirido ediciones especiales y de artistas de los años 60 y 70, como la colección de la revista «Aspen: the magazine in a box» (Nueva York, 1965-1971), considerada la primera revista objeto de la historia, donde colaboraron John Cage, Andy Warhol, Yoko Ono o The Velvet Underground. Recientemente ha adquirido los seis números de S.M.S. («Shit must stop») en 1968 donde se publicaron los portfolios de figuras claves del arte moderno. Entre los fondos del IVAM merece una atención especial la colección de libros de artista (unos 300) donde destacan los cuatro de Ed Ruscha, además de Dieter Roth, Hamish Fulton, Joan Brossa, así como fotolibros y revistas ensambladas.