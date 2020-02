Cristina Durán convierte su cáncer (y cómo lo combate) en cómic

El 8 de octubre de 2019, durante una mamografía de control, a la ilustradora valenciana Cristina Durán le detectaron un tumor de un centímetro en la mama derecha. Desde entonces ha sido operada, le han hecho pruebas, le han implantado un reservorio, ha iniciado el tratamiento de quimioterapia y se le ha caído el pelo. Y además, el mismo día en el que entraba en el quirófano para que le quitaran el tumor, recibía el Premio Nacional del Cómic junto a Miguel Ángel Giner y Laura Ballester por El día 3, donde narra la lucha de los familiares de las víctimas del accidente del metro de 2006.

Ahora narra su propia lucha a través de una ilustración que ha titulado «Yo también tengo cáncer» y que publicó ayer, día en el que se conmemora la lucha contra esta enfermedad. «Llevaba días pensando en contarlo, porque la verdad es que me resulta un poco agotador explicar todos los detalles uno a uno -explica-. Así que os lo cuento con una ilustración (cómo no). Hace bastante tiempo que no dibujo, pero he pensado que hoy era el día perfecto para coger de nuevo el lápiz un ratito (pero solo un ratito, que me canso mucho)». Afirma también que se permitirá por todas las fases del proceso (miedo, tristeza, enfado, aceptación...) y que pronto pasará a ser «otra mancha negra que habremos superado».