El Soro: "He toreado a la muerte una vez más"

El torero Vicente Ruiz, «El Soro», de 57 años, ya descansa en su domicilio tras pasar dos semanas ingresado en el Hospital Clínico tras una sepsis que hizo temer por su vida: «Tengo muchas ganas de vivir, pero entré en la UCI con un shock séptico que provocó un fallo multiorgánico que paró el páncreas y los riñones. En el parte médico pone resucitación del paciente», manifiesta el torero de Foios desde su domicilio familiar.

«Ahora ya me ha remitido la fiebre y la bacteria que tenía en la rodilla ya ha desaparecido porque se me retiró la prótesis, pero los días que pasé en la UCI fueron muy duros. Me llegué a despedir de todos mis familiares, de mis hijos, de mis hermanos, de mi mujer, pero he toreado a la muerte una vez más», apunta el histórico torero valenciano.

«Había preparado mi entierro, me habían dado la extremaunción dos veces pero como hizo Cristo con el milagro de Lázaro, me he levantado de nuevo», explica. Ahora la incógnita viene por parte de la prótesis: «No soy partidario de ponerme una nueva prótesis porque sería abrirle la puerta, de nuevo, al riesgo», cuenta el diestro de Foios.