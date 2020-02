El teatro se hace fuerte en un TEM "en transición"

Un Teatre El Musical (TEM) en transición, con coordinador interino (Juanma Artigot) y sin dirección titular hasta abril o mayo, presentó ayer su programación. Una programación «con identidad», según la concejala de Acción Cultural, Maite Ibáñez, que respalda la producción «hecha en València», atiende a la «nueva dramaturgia» nacional y sigue dejando huecos para la música, la danza, el circo o las marionetas.

«La primera fase del concurso para seleccionar al nuevo coordinador está a punto de completarse y confiamos en tener a la persona responsable de la programación en primavera», explicó ayer la regidora socialista. Ibáñez recordó que la persona que coordinará la programación del TEM a partir de septiembre tendrá un año más que sus antecesores para desarrollar su proyecto (3 más 1 de posible prórroga) y cobrará más (43.200 euros anuales). También explicó que tendrá un consejo asesor de profesionales «para que le hagan sugerencias».

Ibáñez presentó la programación del TEM acompañada de Anna Albadalejo, Roberto García y Noelia Coll. La primera es la creadora e intérprete de Slit, «striptease emocional» y «masturbación compartida» que «proyecta el placer de las mujeres como una forma de resistencia». Se representará el 21 y 22 de febrero.

Roberto García es el director de Artes Escénicas del IVC, institución que ha producido junto al Ayuntamiento de València Barahúnda, una comedia «casi lisérgica» de Isabel Caballero que se representará el 8 y 9 de mayo. Y Noelia Coll es la responsable del festival Cabanyal Íntim, que celebrará su aniversario del 7 al 17 de mayo con fiesta de inauguración en la Plaça del Rosari.

El teatro del Cabanyal acogerá esta temporada una reflexión de Pablo Messiez sobre el poder de la música( Las canciones,14 y 15 de febrero). El 5 de abril llegará Las Bárbaras una comedia ácida escrita por Lucía Carballal y dirigida para el CDN por Carol López. La programación de la temporada se cerrará el 5 de junio con la versión de Miguel del Arco de Ricardo III de Shakespeare. Roger Bernat llevará Flam (7 de marzo), basado en las emociones encontradas y la evolución de la risa y el llanto; y Bob Pop y el director Andrés Lima unirán sus fuerzas en Los días ajenos (27 de marzo), un monólogo improvisado sobre experiencias vitales.

La Estampida presentará Lo nunca visto (7 de febrero), la historia de una decadente profesora de danza que se alía con dos ex alumnas problemáticas para crear el mejor espectáculo jamás visto; T de Teatre pondrá en escena un relato sobre artistas fracasadas, Cançó per a tornar a casa (1 de marzo); y La Calórica Fairfly (22 de marzo), en el que cuatro amigos hacen realidad la brillante idea que nunca se atrevieron a desarrollar. El 28 y 29 de mayo se representará Freak, la adaptación de la obra de la británica Anna Jordan sobre conflictos femeninos a cargo de la directora valenciana Paula Amor.

La música tendrá forma de fusión entre clásica y flamenco (En Clave de Clot el 16 de febrero), de flamenco y danza (Israel Fernández el 29 de marzo) de jazz, pop y folk (Silvana Estrada el 23 de abril) y el pop con pinceladas de electrónica (Els Amics de les Arts el 21 de mayo). Dansa València llevará a la sala el último espectáculo de la bailaora y coreógrafa Olga Pericet, Un cuerpo infinito (3 de abril), el Festival 10 Sentidos programará Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich (23 y 24 de mayo), y el teatro se convertirá los días 16 y 18 de abril en una de las sedes del Festival Internacional de Circo de València, Contorsions, y también de la tercera edición del Festival de Titelles que organiza el TEM junto a Teatro la Estrella (6 y 7 junio).