El Soro reaparece en la presentación de la edición 2020 de la Feria de Fallas

La Feria de Fallas se presentó ayer en una gala que tuvo lugar en La Beneficència, un punto que se ha convertido en un foco taurino más de València tras concentrar los premios de la temporada taurina y la presentación de las combinaciones para el ciclo josefino.

La alegría del acto fue la reaparición en público de El Soro tras salir del hospital el martes. El maestro de Foios, que estuvo ingresado 20 días a causa de una gravísima sepsis por la que se llegó a temer por su vida, no perdió la sonrisa en ningún momento, se emocionó y no dejó de recibir abrazos de los asistentes: «Veo la vida de otra manera porque he visto la muerte muy cerca», dijo. Su poderdante, Jesús Duque, o el torero francés, Juan Leal, no fallaron a la cita. Los jóvenes novilleros valencianos Miguel Polope, Miguelito o «El Niño de las Monjas» también estuvieron presentes.

Durante el evento, la ausencia de las figuras, por estar cumpliendo sus compromisos americanos, era latente, pero el que tampoco asistió al evento fue el francés Simón Casas, empresario de la plaza de toros de València desde 2011.

No faltó la esfera política de València entre los componentes del PSPV, PP o Ciudadanos ni tampoco el tenista castellonense Roberto Bautista. En el campo de los ganaderos se hicieron presentes Daniel Ramas y Pablo del Río, representante de Victoriano del Río.

Asimismo, el matador de toros malagueño, Javier Conde, también asistió en representación de su compadre Enrique Ponce y manifestó delante del atril «su abuelo no solamente le enseñó a torear sino a ser persona y sus valores construyen a un torero que ha hecho más grande la tauromaquia», explicó. Por su parte, Ponce declaró a través de un vídeo el sentimiento que tiene hacia a València.

Nacho Lloret, gerente de la empresa, expresó que «cada festejo se ha concebido como un evento» y el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, declaró que «los carteles cumplen el pliego de condiciones pero sé que nos emocionaremos».

Las corridas de toros arrancarán el sábado 14 de marzo con la terna formada por Castella, Cayetano y Roca Rey frente a la divisa de Victoriano del Río. Al día siguiente será la tarde de Morante, Ferrera y Manzanares frente a los Zalduendo. Ponce hará el paseíllo el lunes 16 de marzo mano a mano junto a Pablo Aguado frente a los ejemplares de Juan Pedro Domecq. El martes 17 de marzo, El Fandi, Emilio de Justo y Román se enfrentarán a los Jandilla y, al día siguiente, Ponce realizará su segundo paseíllo junto a Perera y Paco Ureña frente a los Garcigrande.

El día del patrón tendrá lugar un mano a mano en la matinal de rejones en el que Lea Vicens compartirá cartel con Guillermo Hermoso de Mendoza frente ejemplares de Fermín Bohórquez y, por la tarde, Jesús Duque, Juan Leal y David de Miranda se enfrentarán a los fuenteymbros.