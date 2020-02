El Latin Fest se pasa a la Marina con Daddy Yankee, Farruko y Juan Magán

Después de tres ediciones celebradas en la Plaza de Toros de València en las que logró reunir a unas 9.000 personas, el festival Latin Fest incrementa su apuesta en València y celebrará su nueva edición en la Marina Sur, el espacio junto al puerto con una capacidad para unos 18.000 espectadores.

El evento tendrá lugar el sábado 4 de julio, ya lleva la mitad de los abonos vendidos y eso que hasta hoy no había anunciado a los artistas que actuarán en él. Ahora ya se sabe: sus primeras grandes confirmaciones son Daddy Yankee, Farruko, Juan Magán y Justin Quiles, junto a Eladio Carrión, Lérica, y los DJs Yas Cepeda y Fercho Energy.

El puertorriqueño Daddy Yankee, quien ya estuviera presente en la primera edición del festival hace tres años, es el reclamo más poderoso de su cartel. Cantante, productor, empresario, músico de descomunal éxito, es una de las figuras capitales del reggaeton. Lo mismo puede decirse de su compatriota Farruko, otro de los nombres indispensables del género, también uno de los reyes del trap latino grancias a éxitos como "Calma" u "On my way".

Juan Magán, por su parte, tampoco necesita demasiadas presentaciones: el rey del electrolatino es uno de los músicos españoles más internacionales. El puertorriqueño-norteamericano Justin Quiles, otro de los grandes nombres del trap latino, completa el póker de cabezas de cartel, que se ampliará en próximas semanas.

Los andaluces Lérica – una de las bandas revelación de las últimas temporadas – , el norteamericano Eladio Carrión y los DJs Yas Cepeda y Fercho Energy completan de momento el cartel, que aún se guarda varios ases en la manga.

El festival Latin Fest espera reunir a 18.000 personas

El festival Latin Fest de València, dirigido a un público amplio, en gran medida integrado por millenials – asistentes entre los 18 y los 35 años – pero también por menores de 16 años acompañados por sus padres, espera reunir a 18.000 personas en un recinto de 25.000 m2, que contará con talleres, 20 food trucks, zona chill out, piscinas, clases de baile y un largo etcétera que harán de Latin Fest una experiencia única. Los abonos pueden adquirirse a 30 euros el general, 55 euros el VIP y 80 euros el front stage, a través de la web del festival.