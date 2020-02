Más compradores que lectores

Los valencianos compraron en 2019 una media de 9,5 libros, una cifra que los sitúa por encima de la media española, que se queda en los 8,7 ejemplares. Sin embargo, puede que muchos de esos libros se queden simplemente en las estanterías, pues el índice de lectura en la Comunitat Valenciana es menor a lo que leen el conjunto de los españoles de media. Mientras un 61,9 % de los valencianos leyó en 2019 en su tiempo libre, los españoles lectores en conjunto se sitúan en un 62,2 %.

Son cifras del «Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2019», que ayer hizo público la Federación de Gremios de Editores de España.

En cuanto a las excusas para no leer, el informe señala que la falta de tiempo es el motivo del 49,1 % de los encuestados. Pero también hay quien no lee por elección. Es decir, un 29,4 % de los españoles no leyó el año pasado porque no le gusta o no le interesa. Entre las aficiones a las que prefieren dedicar su tiempo los no lectores están el deporte, la televisión o pasear.

Respecto al perfil del amante de la lectura, el informe de la federación de editores destaca que son las mujeres las que más leyeron el año pasado. En concreto, las mayores de 55 años, con estudios universitarios y residentes en núcleos urbanos son las que más leyeron.

«Patria», lo más leído en 2019

Patria, de Fernando Aramburu, encabeza la lista de los libros más leídos en 2019, seguida de la Trilogía de la Ciudad Blanca, de Eva García Sáenz de Urturi, y la saga Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, según el barómetro.

Esta lista incluye una veintena de libros como la serie El cementerio de los libros olvidados, de Carlos Ruiz Zafón; la serie de Harry Potter, de J.K. Rowling, o la Trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, que son otros de los títulos que copan los primeros puestos de lectura.

Precisamente, la propia Dolores Redondo es la autora más leída en 2019, seguida de Ildefonso Falcones, Ken Follett, Fernando Aramburu, Carlos Ruiz Zafón, Eva García Saénz de Urturi, Arturo Pérez Reverte, María Dueñas, Julia Navarro y Santiago Posteguillo.