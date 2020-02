a. c.

Fallece el músico valenciano Eduardo Bort, guitarra legendaria del rock progresivo a. c.

El guitarrista valenciano Eduardo Bort falleció ayer por la tarde a los 72 años de edad en el Instituto Valenciano de Oncología, donde estaba siendo tratado de un cáncer de pulmón. Nacido en València en 1948, Bort estaba considerado uno de los padres del rock sinfónico en España además de uno de sus mejores guitarrista. El considerado por algunos como el «Santana español» inició su carrera en los años 60 con bandas como Exciters, Bodgies, La Oveja Negra, Out, Yann o Bort Bambule Band. También trabajó en Ibiza, Cataluña, París, Montreux, Milán o Londres, donde se empapó de la música psicodélica primero y progresiva después que acabó marcando su carrera. Pero fue su primer disco en solitario, Eduardo Bort (1975), el que le consagró como una figura de culto en el panorama musical de la década.

Con aquel trabajo que fue reeditado en 2014 por Warner, un disco que iba del rock progresivo al hard rock e incluía paisajes electroacústico y lisérgicos, Bort estuvo a punto de dar el salto internacional desde Londres con el sello Manticore, pero la aventura se frustró porque su banda prefería quedarse en València. Hasta 1983 no apareció su segundo disco, Silvia (dedicado a su hija), mucho más influido por el jazz.

Durante la década de los 70 Bort también trabajó como productor para artistas como Ramoncín, Iceberg o Pau Riba y después, durante años, llevó su música a Sudámerica, Australia o, especialmente, Japón. «Mi vida profesional está también muy marcada por mi vida personal -señalaba en una entrevista a Levante-EMV en 2011-. Después de mi primer disco murió en València una hija mía de meningitis a causa de una epidemia que se quiso ocultar. Costó mucho recuperarme de aquello. Nada me satisfacía, nada de lo que hacía me gustaba. Creo que esa experiencia me marcó la vida como compositor. Pasaron muchos años hasta que lo superé».

En marzo de 2019 el Teatro Principal de València acogió un concierto homenaje en el que Bort estuvo acompañado por Max Sunyer y Miguel Galán (fundador de Medina Azahara); el saxofonista y flauta Jorge Pardo; el cantante valenciano Julio Galcerà; la soprano Belén Roig; la bailarina Lola Viar; las cantantes María Iturralde y Nadin Freesoul; además de su grupo los 60, Los Bodgies, presentados por Francis Montesinos. La dirección musical corrió a cargo de Ferran Pardo y la voz de los temas del mítico disco Eduardo Bort la puso Maelo Da Costa.

El cuerpo de Eduardo Bort estará en el tanatorio de la pista de Silla Atrium (C/ Ribasancho, 25) desde las 10 horas de este jueves. El responso tendrá lugar a las 16 horas.