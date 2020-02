"Quitar el nombre de Plácido Domingo era absolutamente necesario para Les Arts"

Ya no queda huella de Plácido Domingo en el Palau de les Arts. La Comisión Ejecutiva del Patronato, órgano de gestión de la entidad, acordó ayer eliminar el nombre del tenor de su centro de formación, que ahora pasará a llamarse Centre de Perfeccionament Palau de les Arts. «Quitar el nombre de Plácido era absolutamente necesario», señaló a Levante-EMV el presidente del Patronato, Pablo Font de Mora, quien también aseguró que «el Centre seguirá funcionando con la misma excelencia en su nueva etapa». El presidente también apuntó que la eliminación del nombre del tenor «podría beneficiar a los propios alumnos».

El tenor madrileño fue uno de los pilares fundamentales del Palau de les Arts desde que el proyecto comenzó a andar en el 2000, seis años antes de que sonara la primera ópera en el coliseo. Cercano a Helga Schmidt, se puso al frente de la Orquesta de la Comunitat Valenciana en numerosas ocasiones y protagonizó óperas como Don Carlo o La Traviata. Dos décadas después de ese idilio marcado por la lírica, la relación de Domingo con Les Arts ha saltado por los aires a causa del «comportamiento inapropiado» del tenor, como él mismo reconoció. Al menos 27 compañeras de profesión afirman haber sufrido acoso sexual por parte de Domingo o de haberlo presenciado.

El tenor Josep Carreras aseguró ayer que Domingo «se encuentra bien». «Él sabrá cómo habrá sido el problema y él sabrá cómo se encuentra pero yo le encuentro bien», aseguró Carreras, que acabó saliendo en defensa del tenor: «Yo no he visto ninguna situación o acción que sea criticable por parte de Plácido, por tanto, si él ha hecho estas declaraciones algo habrá, pero, evidentemente yo considero que es una gran persona».



Reforzar la marca «Les Arts»

La comisión debatió sobre la posibilidad de bautizar el Centre con nombres como el de Lucrezia Bori, Matilde Salvador, Amparo Iturbi o Etelvina Ofelia Raga. Aunque finalmente los miembros de la comisión se inclinaron por «reforzar la marca» del coliseo. «Con este cambio, el nombre de Les Arts va a acompañar la carrera de estos grandes cantantes por todo el mundo», destacó Font de Mora, ya que aseguró que esto tendrá un «retorno positivo» en el futuro.

A la pregunta de cómo ha afectado el cambio de nombre a los alumnos del Centre de Perfeccionament, el presidente del Patronato contestó que todavía no había tenido la oportunidad de hablar con los alumnos y aseguró que Domingo no era una figura «habitual» en el aula. «Venía de vez en cuando a dar una clase magistral. No era uno de los profesores que estaban en el día a día, como Raúl Giménez». Font de Mora también se refirió a la incompatibilidad del nombre del tenor con los valores de la escuela. «No podemos vincular su nombre a un centro con valores basados en la ética y en la búsqueda de la excelencia. Es uno de los mayores tenores de la historia, pero es que tal y como él mismo ha reconocido, ha dañado a muchas personas. ¿Qué ejemplo podemos dar con un centro en el que aparezca su nombre?», se preguntó.

Les Arts no volverá a trabajar con Plácido Domingo. «A diferencia de lo que ha ocurrido en el Teatro del Real o la Zarzuela, nosotros ya habíamos cumplido con nuestros compromisos con el tenor después de la representación de Nabucco. Su etapa aquí ha terminado. No vamos a volver a contar con él en el futuro. También se lo hemos trasmitido a Jesús Iglesias, para que en la programación no cuente con él», afirmó categórico, ya que la entidad busca así solidarizarse con las víctimas.

«Es el fin de su carrera»

Para el crítico musical de Levante-EMV, Justo Romero, «este es el fin de la carrera de Plácido Domingo». «Al reconocer los hechos no tiene ningún futuro en los auditorios. Le han cerrado las puertas en su ciudad natal, en Madrid, y también en Estados Unidos», aseguró el crítico, quien también afirmó que el anuncio de su retirada «está muy cerca». «Él se adelantará, como ha hecho con el resto de sus compromisos en España. Aunque estoy seguro de que ofrecerá algún concierto más, pero no será en los grandes auditorios de Viena, París o Milán», concluyó Romero.