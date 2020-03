"El toro no distingue de géneros, no sabe a quien tiene delante porque solo quiere coger"

El Ateneo Mercantil de València rindió ayer homenaje a la mujer en el mundo del toro con una mesa redonda. En ella, tomaron la palabra la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano; la componente del grupo Emboladoras de la Comunitat Valenciana, Aida Badenes; y la coordinadora de la plaza de toros de València, Pepa Rodríguez. La tertulia estuvo moderada por Eva Rogel, periodista y mujer de El Soro.

En ese sentido, la mujer siempre ha tenido su lugar en el toreo y así lo destacaron las cuatro ponentes de ayer. La presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, abrió el acto y destacó que «las mujeres trabajan todos los días para que la fiestas de los toros tenga futuro». Por su parte, la alcaldesa de Algemesí aseguró que «las instituciones públicas deben de respetar la voluntad del pueblo y Algemesí es un municipio que ha cuidado sus raíces y ha cuidado muchísimo la fiesta de los toros». La emboladora de Onda explicó que «el toro no distingue de géneros, no sabe a quien tiene delante, solo quiere coger» y manifestó que «no me considero valiente, jugarse la vida pertenece al campo de las ilusiones y los sueños».

Finalmente, la coordinadora del coso de Monleón argumentó que «el objetivo desde la diputación es musealizar la plaza de toros de València durante las ferias y coordinar los conciertos que tienen lugar durante el año».