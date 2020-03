La modelo Gigi Hadid prepara una paella... vegana

Gigi Hadid, una de las modelos más cotizadas de los últimos años, compartió ayer en redes una foto de los platos que había cocinado para una cena con amigos. Con la frase "Home. Dinner is served, friends" ("Hogar. La cena está servida, amigos"), la modelo estadounidense mostró tres platos, una ensalada, un plato de verduras al horno y lo que parecía ser una paella. Solo que en ella se podían apreciar ingredientes como calabacín, cebolla roja, zanahoria, arroz basmati, albahaca y rodajas de tomate.

La modelo española Blanca Padilla escribió en los comentarios: "I see paella" ("Veo paella"). Un plato también fue identificado por la afamada modelo Helena Christensen, que indicó en los comentarios: "Love paella" ("Me encanta la paella"). Gigi contestó a sus compañeras que se trataba de una "veggie paella", una paella vegana.

La críticas no se hicieron esperar. La mayoría vinieron de españoles. "Gigi, my love, i'm sorry to tell you, but that's not paella" ("Gigi, cariño, siento decirte esto, pero eso no es paella"). Otro de los usuarios prefirió referirse en español a los seguidores españoles de Gigi: "Esto no es paella ni na, pero se lo perdonamos todo".

La modelo es hija del empresario palestino Mohamed Hadid y de la modelo de origen holandés Yolanda Hadid. Ambos se separaron hace años. Gigi es hermana de otras dos celebridades. La modelo Bella Hadid, expareja del cantante The Weeknd, y Anwar Hadid, novio de Dua Lipa.