Bob Dylan aprovechará el verano para hacer una gira íntima por EE UU

El cantautor y premio Nobel de Literatura Bob Dylan aprovechará este verano para hacer una gira por una serie de teatros, anfiteatros y locales nocturnos pequeños de Estados Unidos, en los que compartirá el escenario con otros artistas.

El tour, que se extenderá durante el mes de junio y la mitad de julio, contará además de Dylan con la asistencia de la banda Nathaniel Rateliff & The Night Sweats y el trío The Hot Club of Cowtown. Según los organizadores de este recorrido, los conciertos de este nuevo tour comenzarán el 4 de junio en Bend (Oregón) y terminarán en el pueblo de Bethel Woods, en el estado de Nueva York. Como es tradición, las presentaciones del artista incluyen una recopilación de lo que él considera como las mejores canciones de su larga trayectoria.

Su último disco inédito fue Tempest, que presentó al mercado en 2012, aunque desde entonces ha grabado tres discos relacionados con la obra de Frank Sinatra.

De 78 años, Dylan lleva meses dando conciertos por el mundo y sus planes incluían dedicar el mes de abril a Japón, donde ya había anunciado varias fechas, pero se evalúa postergarlas a consecuencia del coronavirus.

En tanto, Rateliff es considerado uno de los cantautores de música folk y vintage r&b más talentosos de Estados Unidos y quien, en repetidas ocasiones, ha considerado a Dylan como su inspiración.

Esta es también es la segunda vez que The Hot Club of Cowtown sale de gira con Dylan, después de una primera ocasión en 2004 cuando el artista hizo un tour con el cantautor Willie Nelson. Su violinista Elana James es una de las pocas mujeres que han formado parte de la banda del artista.