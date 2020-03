El primer gran festival valenciano en caer por el COVID-19

El SanSan festival, que estaba previsto celebrarse el 9, 10 y 11 de abril en Benicàssim, ha anunciado su aplazamiento hasta el mes de octubre para cumplir con las medidas ante el coronovirus.

El SanSan es el primero de los grandes festivales de música que se celebran en la Comunitat Valenciana a lo largo del año.

"Por responsabilidad social y ante la actual pandemia declarada por el COVID-19, la dirección del festival SanSan ha decidido emplazar su próxima edición, prevista para el mes de abril, a una nueva fecha: 9, 10 y 11 de octubre en Benicàssim, fin de semana del puente del Pilar", han anunciado los organizadores en un comunicado.

"Tomamos la complicada decisión después de analizar detalladamente la situación, teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias y con el objetivo de garantizar la seguridad de público, artistas y profesionales vinculados al evento".

El festival también ha anunciado que todas las entradas actuales serán válidas para la nueva fecha. "Os iremos informando de todas las novedades en nuestra página web y redes. Para cualquier duda que tengáis podéis escribirnos a través de sac@sansanfestival.com".

El festival contaba, entre otros, con Miss Caffeina, Leiva, Dorian, Sidecars (único concierto antes de publicar nuevo disco), Zahara, El Kanka, La Plata, Novedades Carminha, Carolina Durante, La Casa Azul, Xoel López, Rayden, Los Punsetes y Bombay Bicycle club.

También ha sido cancelado el Fuzzville!!! 2020, que se iba a celebrar el 27 al 28 de marzo en Benidorm y que iba a traer a Thee Hypnotics, The Dwarves, Prettiest Eyes, Black Lips, Man or Astro-Man? y The Lords of Altamont, entre otros.