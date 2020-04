Adiós al gran patriarca del jazz

Ellis Marsalis Jr. es uno de los patriarcas del jazz moderno que nació en Nueva Orleans. Un maestro modesto que enseñó a varias generaciones. «Se fue de la misma manera en que vivió: abrazando la realidad», así anunció ayer su hijo Wynton la muerte de su padre, a los 85 años por complicaciones del coronavirus.



El pianista Marsalis Jr. (Nueva Orleans, 1934 - 2020) falleció en el hospital tras ser hospitalizado el sábado, según explicó su otro hijo, el también célebre músico Brandford Marsalis. «Mi padre fue un gigante de la música y un maestro, pero sobre todo fue un gran padre. Dio todo lo que tenía para sacar lo mejor de nosotros mismos», añadió.

Autor de más de 20 discos de jazz, y padre de los también músicos Delfeayo y Jason Marsalys, los amantes del jazz siempre le agradecerán su tesón por conservar el puro estilo del jazz de Nueva Orleans no sólo actuando, sino dando clases a las nuevas generaciones.

En los setenta fue profesor en Xavier University y Loyola University, así como en el New Orleans Center for the Creative Arts. Ya en los ochenta, pasó a la Virginia Commonwealth University y ayudó a establecer los estudios de jazz en la Universidad de Nueva Orleans. A través de esta labor didáctica fue mentor de grandes pianistas como Harry Conick Jr, Terence Blanchard, Charlie Dennard, Irvin Mayfield, Jesse Davis, Marlon Jordan o Paul Longstretch. También enseñó a sus tres hijos.

La última vez que el pianista visitó España fue hace cuatro años cuando fue homenajeado por el Festival de Jazz de San Sebastián y actuó junto a su hijo Branford.