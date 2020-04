Muere Bill Withers, la gran leyenda del "soul"

Bill Withers , la leyenda del soul que escribió canciones como «Lean on Me», «Lovely Day» y «Ain't No Sunshine», murió ayer a la edad de 81 años murió por complicaciones cardíacas.

«Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón deseoso de conectarse con el mundo en general: con su poesía y música, consiguió conectar a las personas entre sí», señaló en un comunicado la famialia a la revista Rolling Stone.

Los familiares también han recordado a Withers como una persona con «una vida privada que disfrutaba cerca de familiares y amigos íntimos». «Pero su música siempre perteneció al mundo. En este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca comodidad y entretenimiento mientras sus seguidores se aferran a sus seres queridos», añadieron.

Withers lanzó ocho álbumes antes de alejarse del centro de atención en el año 1985, pero dejó una marca importante en la música. Canciones como «Lean On Me», «Grandma's Hands», «Use Me», «Ain't No Sunshine» y «Lovely Day» han sido interpretadas en muchas ocasiones e incluso «Lean on Me» ha resurgido en las últimas semanas como un himno de esperanza en la época del coronavirus.