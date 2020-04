La reflexión de Marta Sánchez sobre su Himno de España

Marta Sánchez es una de nuestras grandes estrellas y cuenta con grandes temas desde hace más de dos décadas. La diva del pop español tiene exitazos que todavía seguimos cantando. ¿Quién no se acuerda de 'Sola', 'Soldados del amor', etc, etc?

Martísima Sánchez siempre se ha caracterizado por no pasar desapercibida y contar con una gran legión de seguidores y fans por sus trabajos.

En 2018 se le ocurría poner letra al Himno de España, porque en aquel momento lo sentía así, algo que despertó, como siempre la división de opiniones. Marta fue muy criticada, aunque la letra no tenía nada de polémica, pero el hecho de ponerle letra sí: "Aquello fue un momento de mucha polémica", comentaba la cantante este Jueves Santo de 2020.

Marta Sánchez la cantó pero fue tal la polémica generada que, aunque ahora muchos se acuerden de esa canción por el momento que estamos viviendo con el coronavirus, no se ha puesto a cantarla. Sin embargo ha creado un nuevo tema junto a Carlos Tarodo 'Un mismo corazón' que está generando gran expectación y admiración. Todos los beneficios van a ser donados para la lucha contra el COVID-19 a través de starlitefoundation.org.

Parece que Marta Sánchez no quiere saber mucho de su Himno Nacional aunque al igual que mucha gente juzgó su iniciativa para mal, muchísimos otros quedaron encantados.

"Mucha gente me lo agradeció por las calles de toda España e incluso... (se queda callada) en este momento tan delicado me lo han pedido desde Miami, Los Ángeles, Abu Dabi y me han pedido que por qué no lo canto", reconoce Marta Sánchez.

"Pero en estos momentos tan delicados y habiéndome venido esta melodía tan emotiva"... deja en el aire Sánchez.

Martísima está emocionada con su nuevo 'Un mismo corazón': "Quiero deciros que este vídeo no es mío. Esta canción no es mía del todo, se la regalo a España y a toda Latinoamerica y a todos los que me han ayudado a colaborar en él"