El Govern desconoce si se podrá celebrar Sant Jordi el 23 de julio

La consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, ha dicho este lunes sobre la celebración de Sant Jordi el 23 de julio a propuesta de los gremios de editores y floristas que no están en condiciones "de decir si sí, o si no".

"Cómo me gustaría que el 23 de julio pudiéramos salir todos a hacer un día del libro y la rosa excepcional, pero en estos momentos no creo que estemos en condiciones de decir si sí, o si no", ha dicho la consellera an una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha añadido que tendrá una reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el sector del libro en ocho días para "abordar la cuestión".

Sobre este jueves de Sant Jordi, ha dicho que el libro es un bien de primera necesidad y que en esta jornada, como en todos los días del año, hay que leer, y habrá librerías que tengan la opción de vender en línea, y otras, no: "Todos hacen lo que buenamente saben".

Plan de rescate

Ha dicho que el plan de rescate de su departamento podrá tener dos y tres fases y que ha pasado por reuniones con todos los sectores de la cultura, aunque siempre puede quedar alguien fuera: "Hemos escuchado las necesidades", ha destacado.

"Nosotros intentamos ayudar a todo el mundo. Lo que es seguro es que no llegaremos a ayudar a todo el mundo porque el dinero es limitado", ha dicho Vilallonga, que ha recordado que el presupuesto de su departamento es bajo y que todo incremento pactado ahora se tendrá que destinar a rescatar a la cultura.

Ha destacado la necesidad de dinero, una demanda que pidió al Ministerio de Cultura en la reunión de la semana pasada: "El ministro no contestó. Escuchó a todo el mundo y propuso un gran pacto de estado para la cultura", con una medida concreta: crear comisiones de trabajo.

Vilallonga ha avisado de que hay que repensar un planteamiento muy diferente para la cultura y para todo, también para el turismo cultural y el mundo de la moda: "Ya estamos viviendo una vida diferente a la de antes del 14 de marzo".