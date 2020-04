Las librerías tendrán que "reinventarse"

Las librerías «tienen asumido» que a la vuelta al trabajo tras el parón habrá negocios que ya hayan cerrado por falta de liquidez y, los que vuelvan, ya están estudiando «formas de reinventarse» para continuar. Así lo explica el portavoz de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), Álvaro Manso, quien recuerda que «seguro que nos encontramos con librerías que no van a abrir, pero ojalá sean las menos posibles. No se puede ir contra la evidencia: vamos a perder negocios, eso seguro», señala. «No tengo claro cuándo se va a producir esa vuelta porque aún no tenemos una fecha. Tampoco hay una postura unitaria en la asociación al respecto, cada uno hará lo que crea que hay que hacer, pero lo que está claro es que habrá que buscar una apertura con seguridad», afirma el librero. «Nos tendremos que reinventar, pero hay muchas posibilidades: con aforos más pequeños u otras formulas, aunque supongan un detrimento de ventas. Si las librerías algo han demostrado es capacidad de adaptación a lo largo del tiempo», asegura.