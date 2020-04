Novedades del día Sant Jordi más virtual

Las últimas novelas de Javier Cercas, Olga Merino, Almudena Grandes, Mariana Enríquez o Núria Pradas, y obras que consiguieron salir antes del confinamiento, como una de las más esperadas, "Boulder", de Eva Baltasar, figuran en una lista de novedades de un Sant Jordi insólito, más virtual que nunca.

Los amantes de la lectura podrán comprar a través de plataformas de Internet como Amazon, Abacus, Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés, Libelista, agapea.com, todostuslibros.com o Llibreries Obertes libros que arrancan de finales de 2019, como "Terra Alta", de Javier Cercas (Premio Planeta), "Nuestra parte de noche", de Mariana Enríquez (Premio Herralde), "La cara norte del corazón", de Dolores Redondo, "Sidi", de Arturo Pérez-Reverte, o "El pintor de almas", de Ildefonso Falcones.

De antes del confinamiento son otras novelas, como "El mapa de los afectos", de Olga Merino (Premio Nadal); "La madre de Frankenstein", de Almudena Grandes; "Casas y tumbas", de Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras Españolas 2019; "Tota una vida per recordar" de Núria Pradas (Premio Ramon Llull); así como dos revelaciones de la nueva hornada de autoras: "Boulder" de Eva Baltasar, y "Noche y océano", de Raquel Taranilla, último Premio Biblioteca Breve.

En narrativa en castellano también figuran novedades recientes como "La forastera", de Olga Merino; "pequeñas mujeres rojas", de Marta Sanz; o "A corazón abierto", de Elvira Lindo.

Del panorama internacional, el público tiene un amplio abanico: "La cucaracha", de Ian McEwan; "Quijote", de Salman Rushdie; "Beso feroz", de Roberto Saviano; o "Simplemente perfecto", de Jostein Gaarder.

Los amantes del género negro podrán adquirir "Tirar del hilo", novela póstuma de Andrea Camilleri; "Almas muertas", de Ian Rankin, último 'Rebus' que completa la serie; "La deshonra de Sarah Ikker", de Yasmina Khadra; o "Trilogía de Freddie Montgomery", de John Banville.

Llegan como novedades dentro de la novela histórica títulos como "Las mujeres de Winchester", de Tracy Chevalier; "1793", de Niklas Natt och Dag; "El destino de los héroes", de Chufo Llorens; o "El chico de las bobinas", de Pere Cervantes.

En las letras catalanas algunas de las apuestas más sólidas para este Sant Jordi son "Boulder", de Eva Baltasar; "Canto jo i la muntanya balla", de Irene Solà; "Dones valentes", de Txell Feixas; "Guillem", de Núria Cadenes; o "Ca la Wenling", de Gemma Ruiz.

Los interesados en la actualidad vírica podrán ampliar sus conocimientos en obras como "En tiempos de contagio", de Paolo Giordano; "El cuerpo humano", de Bill Bryson; "Las grandes epidemias modernas", de Salvador Macip; el ebook "No tocar. Ciencia contra la desinformación en la pandemia de COVID-19", de Deborah Gª Bello; o "Confinamiento", de Peter May, distopía que escribió en 2005 y no le publicaron hasta 15 años después por considerarla irreal.

Han quedado para más adelante títulos como "La vida mentirosa de los adultos", la nueva novela de Elena Ferrante, uno de los bombazos previstos para esta primavera, que se publicará en septiembre; "El mal de Corcira", de Lorenzo Silva con Bevilacqua en el País Vasco; "Un cambio de verdad», de Gabi Martínez; "Con el amor bastaba", de Máximo Huerta; "El fin del principio", de Manolo García; las nuevas novelas de Sara Mesa, Amélie Nothomb, la biografía de Waldo de los Ríos o el libro póstumo de Philip Kerr "Plegarias".

En cajas han quedado también sin abrir, y a la espera del fin de la pandemia del coronavirus, las últimas propuestas de Rafel Nadal, "Joie de vivre"; "Espanya en guerra", de Albert Pla; "Escac al destí", del cantautor Lluís Llach, o "L'espia del Ritz" (Columna), de Pilar Rahola, que podrían buscar el cobijo promocional de la Setmana del Llibre en Català en septiembre, al igual que los libros de los políticos soberanistas Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Laura Borràs.

Las iniciativas editoriales se multiplican para este Sant Jordi más inusual que cuando el 23 de abril coincide con la Semana Santa.

Penguin Random House ha organizado una fiesta-maratón en línea (cuenta de Instagram @Megustaleer) que reunirá a más de 80 autores de sus catálogos, entre ellos Rosa Montero, Cristina Morató, Juan Gómez-Jurado, Bernardo Atxaga, Herman Koch, Paolo Giordano e Isabel Allende.

La misma fiesta tendrá su versión con autores en catalán en @Magradallegir con la participación de Marta Romagosa, Gemma Nierga y Jaume Figueras, Maria Mercè Roca, Salvador Macip, Antoni Bassas, Carles Porta, Marta Grau, Cristina Genebat, Cristian Olivé, Víctor Amela, Suu, Adrià Salas, Marc Ros y Cesk Freixas.

Los autores catalanes tampoco pararán, ya que desde administraciones públicas como el Ayuntamiento de Barcelona, medios de comunicación y sus editoriales tienen programadas presentaciones de sus obras en redes sociales y firmas de libros telemáticas.

Grup 62 ha preparado una sesentena de actividades y dedicatorias de libros de los diferentes escritores de sus sellos, desde Núria Pradas al poeta Joan Margarit, último premio Cervantes.

Otros escritores que contactarán con sus lectores serán Laia Aguilar, Sebastià Alzamora, Montse Barderi, Ramon Boixeda, Xavier Bosch, David Castillo, Martí Domínguez, Najat El Hachmi, Martí Gironell, Carlota Gurt, Gaspar Hernández, Jordi Nopca, Vicenç Pagès, Sebastià Portell, Jordi Puntí, Maria Carme Roca, Gemma Ruiz Palà, Màrius Serra, Ramon Solsona, Borja de Riquer o Ferran Torrent.

Para calentar motores, durante la semana ya se han ofrecido entrevistas o conversaciones entre escritores, libreros y lectores desde la plataforma #KeepReadingACasa.

Como otros Sant Jordi, habrá autores mediáticos, políticos con libro, como el expresidente catalán Artur Mas, la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el cantante Víctor Manuel o los cocineros Hermanos Torres y Karlos Arguiñano.