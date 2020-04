El Día del Libro más insólito

Imposible pensar en lo que fue. Todo ha cambiado. Y hay que acostumbrarse -no hay más remedio- a ello. Hoy, día 23, el Día de Libro se celebrará de forma atípica, pero se festejará. No todo se ha cancelado; sí modificado. Postergada «sine die» la entrega del Premio Cervantes al poeta Joan Margarit, son los actos virtuales lo que se hacen hueco en la jornada «oficial». Así, ante la imposibilidad de hacer entrega del Premio, el Ministerio de Cultura y Deporte, ha puesto en marcha distintas iniciativas en homenaje a un escritor que, al conocer que ganaba el galardón más importante de las letras hispánicas, dijo: «Si un poema no puede consolar a una persona en una situación difícil es que no vale nada como poema».

Precisamente Margarit, de manera virtual y a través de la web del Círculo de Bellas Artes, será el encargado de iniciar la lectura de «El Quijote». Tras él, y dentro del primer capítulo de la novela, intervendrán la Princesa de Asturias, Leonor y la Infanta Sofía, que con este gesto quieren impulsar y subrayar la importancia de la lectura en niños y jóvenes. A ellos se sumarán personalidades del mundo de la política, cultura, sanitarios y personal de limpieza, mantenimiento, vigilancia o fuerzas de seguridad del estado.

Educación de la Generalitat, por su parte, anima a vivir este atípico Día del Libro con una programación en línea. La iniciativa #diallibreacasa20 ofrecerá videopropuestas en directo a través del portal www.rebostdigital.gva.es/material-especific/. Así, será el conseller Vicent Marzà quiéna las 10.30 horas, hará un recorrido por su biografía literaria, recordará las lecturas que han marcado su vida y recomendará algunas lecturas. Tras él, a las 10.45 horas, Lledó Queral, del CEFIRE Específico de Ámbito Artisticoexpresivo impartirá el taller «Deconstruimos un libro» y una rosa, una mirada divertida para encontrar libros y rosas en los objetos cotidianos. A las 11.15 horas, la compañía de teatro argentina Disparatario enseñará a construir títeres con materiales que podemos encontrar en nuestros hogares.

La periodisa Irene Rodrigo, a las 12.15 horas, aportará herramientas y recursos para convertirse en «booktubers».

La quinta videopropuesta en directo llegará a las 13.15 horas de la mano del cuentacuentos Alberto Celdrán.

Durante todo el día en el «Rebost Digital» habrá un enlace activo a los mejores bibliotráilers hechos por el alumnado a la Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE), así como al reto lanzado por el Cefire, específico de Plurilingüismo, que a través de las redes sociales anima a grandes y pequeños a jugar reinterpretando las portadas de nuestros libros preferidos con fotografías.