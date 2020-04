Sagunt a Escena "será el encuentro del público con las artes escénicas"

Sagunt a Escena se celebrará del 4 de agosto al 5 de septiembre. Así lo confirmó ayer Juan V. Martínez Luciano, director del festival a Levante-EMV. Se modifica, eso sí, ligeramente las fechas ya que el festival se retrasa una semana respecto al calendario de la edición anterior.

El espacio abierto en el que se celebran los espectáculos, teatro romano y off romano (sería la subida al castillo o la Glorieta, por ejemplo), permitirá guardar las precauciones y distancias de seguridad que requiere la actual situación. «El festival será el reencuentro del público con las artes escénicas», afirma Martínez Luciano. La programación, sin embargo, no está cerrada y dependerá de qué ocurra en Festivales como el de Mérida o Almagro, donde las compañías suelen estrenar sus espectáculos. Será el 15 de mayo cuando se desvelará qué ocurrirá en ambas citas. A partir de ese momento, Sagunt a Escena organizará su programación. Si las compañías, por la actual situación, no han podido ensayar sus nuevas producciones y aplazan los estrenos, la dirección del festival programará obras ya estrenadas.

Desde Sagunt a Escena, organizado por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Cultura y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, la Diputació de València y el Ayuntamiento de Sagunt, aseguran que, de una u otra forma, el cartel del festival será atractivo y de nivel y seguirá las directrices marcadas en las últimas temporadas. La situación puede propiciar una mayor presencia de compañías internacionales.

En Sagunt a la expectativa

La incertidumbre actual no ha impedido que el Ayuntamiento de Sagunt siga trabajando en preparar el Sagunt a Escena, aunque con la idea clara de que todo dependerá en última instancia de las directrices que marquen el Ministerio y la Conselleria para los espectáculos. Como aseguraba la edil de Cultura, Asun Moll (Compromís), «estamos pendientes de lo que nos digan, aunque con la voluntad de estar al lado de los profesionales de la cultura, al ser un sector que está sufriendo pérdidas considerables». Por ello, si finalmente hay posibilidades de usar los espacios culturales, el gobierno local de PSPV-PSOE, Compromís y EU no descarta llegar a ofrecer actuaciones «con el público distanciado en las colas y en las gradas o bien difundiendo actuaciones en directo por internet», decía la edil de Cultura tras destacar que en la programación habitual ya han aplazado muchas actuaciones, como la Els Joglars, para evitar tener que suspenderlas. «Creemos en el sector y queremos apoyarlo, pero veremos qué podemos hacer», concluía.