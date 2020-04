El Prado estima que sus ingresos caerán un 70% y limitará el aforo cuando reabra

El Museo del Prado estima una caída de ingresos propios del 70% por la crisis del coronavirus y trabaja en un plan de desescalada de tres fases, de las que la última sería la reanudación de las visitas con "un régimen de apertura aforado" con el fin de restringir el número de visitantes.

El presidente del patronato del Museo del Prado, Javier Solana, y el director, Miguel Falomir, han explicado este plan a los Reyes en una videoconferencia mantenida este martes para conocer las acciones llevadas a cabo por la pinacoteca desde que cerró sus puertas el pasado 12 de marzo debido a la emergencia sanitaria.

El Prado no tiene aún fecha de reapertura al público, pero ya trabaja en el plan para normalizar la situación una vez que el Gobierno levante el estado de alarma y permita a los museos volver a recibir visitantes. La última de las tres fases de la desescalada sería reanudar las visitas del público con "un régimen de apertura aforado", han informado fuentes de la Casa Real.

Solana y Falomir han trasladado a los Reyes su preocupación por el impacto económico en el museo, al sufrir una caída del 70% de los ingresos propios, que les ha obligado a "hacer un presupuesto de mínimos".

Han coincidido en "la dificultad para hacer planes de futuro, debido a la situación de inviabilidad económica que padece actualmente la institución", han añadido las fuentes.

El Prado registró el año pasado, coincidiendo con la celebración de su bicentenario, la mejor cifra de visitantes de su historia, con unos 3,2 millones de personas, que reportaron unos ingresos por venta de entradas de 22,6 millones de euros.

Al igual que otros museos, la pinacoteca madrileña puso en marcha una iniciativa llamada #PradoContigo para ver más de 18.000 obras de su colección a través de su página web y las redes sociales durante el tiempo que estén suspendidas las visitas por la pandemia. La emergencia sanitaria ha obligado al Prado a alterar el calendario de exposiciones presenciales.

La muestra "Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931)", centrada en el papel de la mujer en el arte español del siglo XIX y los primeros años del XX, se iba a haber inaugurado el pasado 30 de marzo, pero quedó aplazada sin fecha.

Los Reyes se han interesado por el estado de salud de Solana, quien salió del hospital el pasado día 9 después de haber estado ingresado por el Covid-19 durante algo más de un mes en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. El exministro socialista, de 77 años, llegó a estar intubado en la unidad de cuidados intensivos, pero logró recuperarse.

"Tras cuatro semanas y media hospitalizado, me voy a casa. Quiero públicamente mostrar mi admiración por el equipo que me ha tratado: médicas, enfermeras y celadores. Grandes profesionales. Y me han dado una gran lección de responsabilidad y entrega. ¡Gracias! ¡No os olvidaré!", fue el mensaje que Solana lanzó en las redes sociales al recibir el alta.