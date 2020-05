El director del IVAM señala la resolución de Cultura como una "humillación y desvalorización" del cargo y advierte de "una profunda crisis"

La salida a concurso del puesto de dirección del Institut Valencià d'Art Modern y la no renovación de su actual titular, José Miguel G. Cortés, abrirá una "profunda crisis" en el ente, según ha vaticinado el director. Tal y como ha adelantado hoy Levante-EMV, el conseller de Cultura, Vicent Marzà, trasladó esta decisión a Cortés el pasado martes. Después de que se haya hecho pública la noticia, el actual director ha cargado hoy contra Marzà y ha aseverado a través de sus redes sociales que la resolución de no renovarle corresponde al Consejo Rector del IVAM, y no a la Conselleria de Cultura. Asegura Cortés que se trata de una decisión "política" cuyas consecuencias se dejarán notar en el Institut Valencià d'Art Modern.

En este sentido, el aún director del ente ha añadido que la decisión paralela de no renovar al subdirector de Colección y Exposiciones, Sergio Rubira, supone en la práctica "desmantelar" el equipo que se ha encargado de dirigir el IVAM en los últimos años.

Desde la Conselleria, han manifestado hoy a EP, sobre la salida a concurso del puesto de dirección, que se han estado estudiando "los posibles escenarios" y han asegurado que, según consta en el informe de auditoria, "se debe realizar un nuevo contrato especificando las nuevas funciones exclusivamente directivas y no gerenciales determinadas por la Ley 1/2018 del IVAM". Por tanto, inciden, "se debe llevar a cabo un nuevo contrato una vez vencido el actual iniciado en 2014".

En este sentido, recuerdan que la norma señala en su artículo 11: "La Dirección será nombrada y cesada por decreto del Consell a propuesta de la persona titular de la Presidencia del IVAM, oído el Consell Rector. La selección atenderá principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad. Se llevará a cabo mediante procedimiento que garanticen la publicidad y la concurrencia, atendido el Código de buenas prácticas en la cultura valenciana". En base a este punto, la administración defiende la obligatoriedad de un concurso público para la elección del director.

Añaden desde Conselleria que, como el contrato de la actual dirección vence en septiembre, se deben afanar en diseñar las bases de un concurso internacional con una comisión de expertos de prestigio. Para cumplir con los tiempos, hay que tener las bases y publicarlas en unas semanas para llevar adelante todo el trámite y que en septiembre el concurso pueda estar resuelto. Está previsto convocar al Consejo Rector de la institución la primera semana del mes de junio con el objetivo de sentar las bases de la convocatoria, han comentado estas fuentes a EP.

En ese jurado internacional estarán previsiblemente el director del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, Manuel Borja-Villel, la directora de la Whitechapel Gallery de Londres, Iwona Blazwick, y el exdirector artístico del IVAM y de la Tate Modern, entre Vicent Todolí. Asimismo, ha habido contactos con Bernard Blistène, del Centro Pompidou de París.

Sobre el trabajo del actual director al frente del IVAM, aseguran que es "excelente", por lo que hacen notar que "se puede presentar al concurso sobradamente como posibilidad para continuar con la tarea realizada hasta ahora".

"Formas antidemocráticas"



Por su parte, el director del IVAM, José Miguel G. Cortés, ha acusado al conseller de "decidir algo que no puede decidir", al anunciar su "cese, un concurso y hasta el jurado", porque lo primero que tenía que haber hecho es hacer una propuesta al Consejo Rector del museo. "El Consejo Rector no es un organismo florero", ha advertido el especialista, que ha apuntado que hasta que este decida su no renovación continúa al frente del IVAM.

Cortés, que ha calificado las formas de "antidemocraticas", ha lamentado la "falta de respeto, la humillación y la desvalorización". "Yo no soy José Miguel García Cortés, soy el director del IVAM, uno de los museos más importantes de España y estoy dispuesto a todo, pero que no me digan cosas que no son. Creo que el trabajo de este equipo merece un respeto y un reconocimiento", ha incidido en declaraciones a Europa Press.

Además, ha revelado que mantuvo una reunión en octubre de 2019 con el conseller sobre este tema "y hasta ayer, 20 de mayo de 2020, nada". Igualmente, afirma que le escribió una carta a Vicent Marzà el 13 de enero, "que no ha recibido respuesta", "como tampoco lo han hecho" las misivas remitidas por el Consejo Asesor y la Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace) abogando por su continuidad.

Cortés ha defendido la labor desarrollada en el IVAM, "unos años durísimos en los que hemos sacado nos hemos sacado al museo del ostracismo más absoluto y lo hemos llevado a un lugar envidiable". El director ha recalcado que en toda su etapa no ha escuchado "ni una sola crítica" de parte de la Conselleria sobre su labor profesional y se ha preguntado "qué razones puede haber para esto si no son profesionales".

Aquí ha insistido en que el Código de Buenas Practicas señala que las direcciones se eligen por concurso --como ocurrió con él mismo-- "y se las valora profesionalmente". De acuerdo a este criterio, las prórrogas son algo habitual y ha puesto como ejemplo los años que llevan en su puesto directores como los del Guggenheim o del Reina Sofía.

Es su opinión, la cuestión de la separación de la dirección artística y la gerencia no justifica lo que está ocurriendo, puesto que en el proyecto con el que accedió al puesto queda claro que es un programa artístico. Además, la ley del IVAM donde se establece ese punto es de 2018. "Han pasado dos años y medio. Si era así, ¿a qué esperaban?", ha planteado.

Finalmente, sobre el futuro y si cree que puede reconducirse la situación y concurrir al concurso o, por el contrario, estudiar la posibilidad de iniciar alguna acción legal, ha contestado: "Vamos paso a paso, no nos adelantemos. El Consejo Rector aún no se ha pronunciado".