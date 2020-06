El IVAM pasa a una nueva fase

Estaba cantado. Pese a los últimos intentos de José Miguel García Cortés de convertir su no renovación al frente del IVAM en un plebiscito sobre él o el conseller Marzà, tal como estaba previsto el Consell Rector del museo aprobó ayer la convocatoria de un concurso internacional para escoger la nueva dirección.

Sin ningún voto en contra. Según el acta, hubo nueve votos a favor del nuevo concurso, cinco abstenciones y una persona que no votó. Eso es importante, porque Cortés no encontró el apoyo de ninguno de los miembros no institucionales del máximo gobierno del IVAM. Es más, el propio afectado se abstuvo.

La próxima semana se publicarán las bases del concurso internacional en el DOGV para iniciar el procedimiento, con la intención que el concurso esté resuelto en septiembre, cuando finaliza el actual contrato de dirección.

La conselleria de Cultura reiteró los conocidos argumentos para iniciar un nuevo periodo tras la aprobación de la Ley del IVAM y apeló al Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana, que se aplica en todos los entes culturales de gestión autonómica, para elegir la nueva dirección.

Esa normativa recoge que el órgano de selección del concurso internacional debe estar conformado, por un 75% de expertos en la materia y la sociedad civil, y el resto por la Administración.

Tal como se había avanzado la conselleria de Cultura, el Consell Rector determinó que los expertos de la comisión sean: Vicent Todolí (el primer jefe de exposiciones del IVAM y exdirector de la Tate Modern de Londres), Manuel Borja-Villel (director del Reina Sofía), Iwona Blazwick (directora de la Whitechapel Gallery de Londres) y Bernard Blistène (director del Centro Pompidou de París».

Por parte de la sociedad civil vinculada al arte, integran la comisión de valoración Ricard Silvestre, doctor en Bellas Artes e investigador del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universitat de València y Virginia Paniagua, doctora en Arte y Humanidades y miembro de Interfaces Culturales Mideciant-CAAC. Ambos ha sido designados a propuesta de la Taula de les Arts Visuals de la Comunitat Valenciana.



Valoración del proyecto

Las representantes administrativa serán Raquel Tamarit, la secretaria autonómica de Cultura y Deporte; y Carmen Amoraga, la directora general de Cultura y Patrimonio.

El Consell Rector del IVAM acordó que el procedimiento de selección se desarrollará en dos fases, la primera de comprobación del cumplimiento de los requisitos de participación y de valoración del proyecto de dirección para el IVAM, así como los méritos de la persona candidata que contará con un 60%; mientras que la segunda fases será una entrevista que contará un 40%.

Los ejes fundamentales que deben contemplar las candidaturas son «la concepción del IVAM como espacio de referencia, de reflexión e investigación tanto para el sector como para la ciudadanía, un espacio que se conciba como foco de visitantes y nexo de unión del sector cultural», según Cultura.

La memoria de los aspirantes debe recoger las propuestas para la gestión de los abundantes fondos del instituto de arte. Será necesario a su vez que se exponga una propuesta de divulgación de la colección, así como una valoración sobras las obras más significativas que habría que incorporar a la colección en el futuro.



Internacionalización

Los candidatos también debe incluir en su proyecto una perspectiva clara hacia la intensificación de la internacionalización del museo. Una de las asignaturas pendientes durante la etapa de Cortés, según los responsables del gobierno valenciano.

La convocatoria incluirá la viabilidad para la creación de una red europea de grandes museos con el objetivo del intercambio de programas, fondos y artistas. En ese sentido la presencia de Iwona Blazwick y Bernard Blistène en la comisión de expertos que elegirá la dirección es un paso para que el IVAM vuelva a la Champions de los museos.

Blistène, el director del Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou de París, ha sido director del Museo de Marsella, subdirector del Museo Nacional de Arte Moderno de París y ha comisariado multitud de exposiciones internacionales.

Mientras que la promotora cultural londinense Blazwick y directora de la Whitechapel Gallery de Londres, fue jefa de exposiciones y exhibiciones en la Tate Modern de Londres, y comisaria independiente en Europa y en Japón.

La candidatura seleccionada tendrá un contrato de cinco años de duración, con posibilidad de renovación, como máximo, por otro periodo de la misma duración. Asimismo, la persona designada percibirá la misma retribución que está actualmente estipulada para el director del IVAM.