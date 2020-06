Se apaga la voz de Jarabe de Palo

Un tipo sencillo que solo buscaba la felicidad sin pretensiones. Así fue Pau Donés, líder de Jarabe de Palo y autor de la celebradísima «La Flaca». Sin pelos en la lengua y dispuesto a enfrentarse a los problemas de frente, Donés, que falleció ayer a los 53 años, nunca escondió la enfermedad que finalmente se lo llevó, sino que habló de ella sin tapujos y ayudó a mucha gente a sacarse de encima la losa del estigma que todavía va asociado al cáncer. Antes de irse quiso dejarnos un consejo: «La vida es urgente».

Su implicación con los enfermos de cáncer fue uno de los grandes aciertos de su vida; otro fue sin duda componer «La Flaca», la canción que «explotó en las radios», como él decía, en 1996. Este corte con ritmos latinos y guitarra rockera le catapultó a la fama, pero Pau Donés nunca quiso vivir en Miami ni tener un yate de lujo, sino que construyó una carrera coherente desde su Cataluña natal y la masía que compró en el pueblo de su padre, Montanuy (Huesca). «La Flaca» no fue su único éxito, también fueron muy bien recibidas «El lado oscuro», «Agua», «Depende», «Grita» y «Bonito», por mencionar sólo unas cuantas canciones que desbordan los límites del rock latino. El propio músico prefería definir Jarabe de Palo como una banda de «música mestiza» porque, además de lo latino, su música tiene toques brasileños, africanos, flamencos y anglosajones.

Pau Donés fue un niño disléxico y rebelde -fue expulsado de media docena de colegios- que encontró en la música una terapia para su hiperactividad. «De hecho, la música es la mejor medicina para los palos que te da la vida», señaló en varias entrevistas, de ahí el nombre del grupo: Jarabe de Palo. Tras la hiperactividad y la dislexia, llegó un palo mucho mayor: la muerte de su madre cuando él tenía 16 años y, en ese trance, la guitarra eléctrica que su propia madre le había regalado poco antes fue su mejor compañera. Con su hermano Marc Donés montó sus primeras bandas: Jay & Company Band y Dentaduras Postizas, mientras combinaba su afición a la música con sus estudios de Económicas y su trabajo en una agencia de publicidad.

El éxito de «La Flaca» le permitió dedicarse a la música, ganar el Premio Ondas, ser nominado varias veces a los Grammy y colaborar con artistas como Antonio Vega, Celia Cruz y los miembros de La Vieja Trova Santiaguera.

En 2011 presentó un disco titulado ¿Y ahora que hacemos?, con colaboraciones de artistas de la talla de Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Joaquín Sabina y Carlos Tarque.

Cuando supo que estaba enfermo se planteó «colgar los guantes» y se preguntó «si dedicar el tiempo que me queda a mí o a la música».

«He decidido que la mayor parte de mi tiempo os la dedicaré a vosotros, porque os lo merecéis mucho más que yo. Os quiero, y os quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de ser lo que soy y deciros que el tiempo que hemos compartido ha valido muchísimo la pena», confesaba Donés a sus allegados y seguidores.

Detrás de esa generosidad hacia los amantes de su música está ese tema que cantó desde el balcón de su casa a los que estaban confinados al principio de la pandemia en marzo, «Los ángeles visten de blanco», o ese último videoclip del tema «Eso que tú me das», que forma parte de su próximo álbum, en el que cantó sentado, visiblemente más delgado, mientras los demás bailaban, incluida su hija Sara.

«Gracias por tu luz»

Los mensajes de despedida abarrotaron las redes sociales durante el día de ayer. «Pau, no sé qué decirle a tu familia. Porque a mí me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa, amigo», escribió Alejandro Sanz. Especialmente emocionante fue la dedicatoria de Luz Casal, quien afrontó el cáncer en el pasado: «Supe cuando hablamos por teléfono que te estabas despidiendo de mí. Qué valiente y jabato has sido, qué atento y cariñoso colega. Somos muchos, aquí y en muchos otros países, los que lloramos tu partida. Nos quedan tus canciones y tu ejemplo. Te quiero!». Mikel Erentxun, Miguel Poveda o Ismael Serrano también quisieron despedirse del cantante. La política tampoco fue ajena al fallecimiento de Donés. El Ministerio de Cultura recuperó una de sus canciones para despedirse del cantante: «Eso que tú me das / No creo lo tenga merecido / Por todo lo que me das / Te estaré siempre agradecido».