El Rototom Sunsplash se cancela

El Rototom Susplash 2020 ya es historia. La organización ha lanzado este miércoles un comunicado en el que anuncia la suspensión del consolidado evento musical con sede en Benicàssim. Tal como aseguran: "La actual crisis sanitaria internacional no permite celebrar el festival el próximo verano".

En el escrito, los promotores señalan que "hemos trabajado hasta el último minuto para una edición memorable arropada por un lema esperanzador, We can change the world, pero este sueño compartido tendrá que esperar. Un Rototom Sunsplash sin abrazos no sería Rototom. Perdería su esencia, y la queremos intacta. Pausamos la edición 2020, pero no nuestro empeño y ganas de seguir adelante".

Por otra parte, los organizadores también detallan que "nos espera un año difícil. Tras meses de trabajo por parte de un gran equipo para organizar el festival este verano, toca reactivar la maquinaria para preparar la próxima edición. Tenemos ilusión y energía, pero necesitamos más que nunca seguir contando con el apoyo y la implicación que nos habéis demostrado en estos 27 años. Han sido nuestro soporte para superar cada obstáculo del camino"

Respecto a la devolución de entradas, indican que "adquirir el abono de forma anticipada ya ha sido un gesto de vuestra confianza. Transformarlo ahora en un pasaporte directo al Rototom Sunsplash 2021 nos daría oxígeno para construir vuestras próximas vacaciones reggae en Benicàssim. Sería un enorme apoyo para que este sueño no termine. Sabemos, no obstante, que el contexto es complicado para todos y que mantener la entrada no siempre será posible para algunos de vosotros. En la página web del Rototom Sunsplash hemos publicado cómo gestionar la devolución del importe de los tickets y cualquier duda al respecto".

Sobre la edición del próximo año, ya avanzan que será del 16 al 22 de agosto de 2021 en Benicàssim. "En esta espera, tenemos la ilusión de que irrumpa una sorpresa capaz de acelerar el reencuentro y reconfortar la desilusión por la suspensión del festival. Ojalá podamos comunicarla muy pronto. Volveremos más fuertes, junt@s. Os merecéis ser de nuevo parte de esta experiencia única. Sois nuestra certeza, y os queremos aquí. Sois Rototom, familia", concluyen.