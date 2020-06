Muere a los 55 años el escritor Carlos Ruiz Zafón

El escritor barcelonés Carlos Ruiz Zafón ha muerto a los 55 años en Los Ángeles, ciudad en la que residía desde 1993. El autor de 'La sombra del viento' ha fallecido a consecuencia de un cáncer contra el que batallaba desde hacía tiempo, según ha confirmado la editorial Planeta, con la que Ruiz Zafón trabajó durante 20 años.

Autor de novelas de éxito como 'La sombra del viento' y 'El Laberinto de los Espíritus', que reflejaban la Barcelona de la que se enamoró en la infancia, Ruiz Zafón compaginaba la escritura con la creación de guiones para contenidos audiovisuales en la industria de Hollywood.

La noticia de la muerte de Ruiz Zafón llega a los pocos días de los fallecimientos, también por cáncer, del cantante Pau Donés y de la actriz Rosa Maria Sardà.



"Seguirá vivo a través de sus libros"

En un comunicado, el grupo Planeta ha expresado su consternación por la noticia: "Hoy es un día muy triste para todo el equipo de Planeta que le conoció y trabajó con él durante veinte años, en los que se ha forjado una amistad que trasciende lo profesional. Nos ha dejado uno de los mejores novelistas contemporáneos, pero seguirá muy vivo entre todos nosotros a través de sus libros. Porque como Carlos le hace decir a uno de sus personajes literarios, el señor Sempere, cuando lleva a su hijo Daniel a descubrir el secreto de 'El Cementerio de Los Libros Olvidados': 'Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él'".

En el 2016, Carlos Ruiz Zafón cerró la serie de 'El cementerio de los libros olvidados', que empezó en el año 2001 con 'La sombra del viento'. Tardó 15 años en rematar la historia que gira en torno a una misteriosa biblioteca secreta escondida en el subsuelo de Barcelona y lo hace con las 925 páginas de 'El laberinto de los espíritus', en el que se revelan los misterios del pasado de la familia del librero Daniel Sempere.

'La sombra del viento' fue la novela que le dio proyección internacional: ganadora de numerosos premios y seleccionada en la lista confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles con los mejores 100 libros en lengua española de los últimos 25 años.



Inicios en la literatura juvenil

Nacido el 25 de septiembre de 1964 en Barcelona, Ruiz Zafón pasó su infancia en un piso cercano a la basílica de La Sagrada Familia. Este monumento y la ciudad aparecen en las páginas de sus libros, poblados de dragones, animales mitológicos tan queridos por Ruiz Zafón que contribuyen al aire de misterio y ensueño de su narrativa.

Estudió en el Colegio de los Jesuitas de Sarrià, donde empezó a publicar sus primeras historias, como '(El) laberinto de los arlequines' en su adolescencia. Interesado por el cine y la producción audiovisual, posteriormente se matriculó en Ciencias de la Información, carrera que no terminó, y empezó a trabajar en agencias de publicidad como Dayax, Ogilvy o Tandem/DDB.

En 1992, tras dejar su empleo, comenzó a escribir su primera novela, 'El príncipe de la niebla' (1993), que obtuvo el Premio Edebé de Literatura Juvenil, cuya dotación utilizó para poner rumbo a la ciudad de Los Ángeles, en California (Estados Unidos), donde instaló su residencia.

Desde Los Ángeles escribió guiones y otras novelas también dedicadas al público juvenil: 'El palacio de la medianoche' (1994) y 'Las luces de septiembre' (1995), que con 'El príncipe de la niebla' conforman el volumen 'La trilogía de la niebla' (2007).

También publicó 'Marina', que el autor ha considerado siempre la obra más personal de toda sus novelas.



El salto a las novelas para adultos

Su primera novela para adultos llegó en 2001, 'La sombra del viento'. La presentó al premio Fernando Lara 2000, en el que quedó finalista, pero Planeta la publicó por insistencia de Terenci Moix, integrante del jurado de aquel premio.

Por esta obra, --ambientada en la Barcelona gótica y en un imaginario Cementerio de los Libros Olvidados--, Ruiz Zafón recibió el Premio Protagonistas de Literatura (2004) y los Premios franceses al Mejor Libro Extranjero (2004) y de los Lectores del Livre de Poche (2006).



Reconocimiento mundial

Durante varios años 'La sombra del viento' fue el libro más vendido en España y su publicación vendría acompañada de una enorme popularidad y acogida de la crítica en Italia, en Francia, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, donde 'The Times' y 'The Guardian' coincidieron en calificarlo como un nuevo "clásico contemporáneo"€ y así hasta un total de cincuenta países, incluido Estados Unidos, donde 'The New York Times' comparó a Zafón con García Márquez, Umberto Eco y Jorge Luis Borges.

Autores de primer orden saludaron la personalidad de su literatura, como Stephen King, que escribió: "Si alguien pensaba que la auténtica novela gótica había muerto en el XIX, este libro le hará cambiar de idea. Una novela llena de esplendor y de trampas secretas donde hasta las subtramas tienen subtramas. En manos de Zafón, cada escena parece salida de uno de los primeros films de Orson Welles. Hay que ser un romántico de verdad para llegar a apreciar todo su valor, pero si uno lo es entonces es una lectura deslumbrante".

Pese a recibir ofertas cinematográficas, el autor se había resistido siempre a llevar su obra cumbre a la gran pantalla.

A esta obra le siguió 'El juego del ángel', publicada en 2008, y que junto a 'La sombra del viento' dio lugar a la tetralogía de 'El cementerio de los libros olvidados', con el que el escritor ha alumbrado un aclamado universo literario.

La tercera novela de la serie fue 'El prisionero del cielo' (2011) publicada en 2011, y la última 'El laberinto de los espíritus' (2016).

Entre estas dos novelas, publicó la histórica 'Rosa de fuego' (2012), que está ambientada en el siglo XV, origen del legendario Cementerio de los Libros Olvidados.

En su faceta como guionista cinematográfico, quedó finalista de la prestigiosa beca que concede la Academia de Hollywood, la Nicol Fellowship. Como aseguró en una ocasión, "el guión es un cubito de caldo y la novela el guiso completo".

Amante de la música, el escritor tocaba el piano y hacía música con sintetizadores: "La mayoría de la gente sólo me conoce como escritor, pero antes de dedicarme exclusivamente a la literatura yo había trabajado como músico", aseguraba.