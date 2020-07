La Mostra Viva se alía con la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo

La Mostra Viva del Mediterrani contará este año con el apoyo de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo en la que será la 8ª edición del certamen. Así lo ha anunciado el presidente de honor de la organización Vicent Garcés durante la presentación de la imagen oficial para 2020 realizada por el diseñador alborayense Xavier Mestre.



La Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (PAM por sus siglas en inglés) es un foro internacional donde representantes de los parlamentos de 29 países de la zona euro-mediterránea debaten con el objetivo de mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de la ciudadanía en un ambiente de paz y libertad. Para Garcés, "esto dota de legitimidad democrática en el marco Mediterráneo a Mostra Viva y ahonda en la internacionalización del certamen".



Al acto de presentación han acudido numerosos representantes de las instituciones públicas y privadas que colaboran con Mostra Viva del Mediterrani entre las que se encontraban Maite Ibáñez, Regidora de Acción Cultural, Educación, Juventud y Cooperación al desarrollo; o la Directora Adjunta de Música y Cultura Popular del Instituto Valenciano de Cultura, Margarita Landete entre otros.



Cristina Barbero, nueva coordinadora general de la organización, no ha querido dejar pasar la ocasión de agradecer su colaboración a instituciones como el Centre Octubre, la Nau, el MuVIM o el mismo Centre del Carme, que de la mano de su Director gerente José Luís Pérez Pont, "han estado siempre dispuestos a apoyarnos desde el principio".



Por su parte, la presidenta de Mostra Viva del Mediterrani María Colomer, ha destacado que a pesar de las limitaciones establecidas a raíz de la pandemia de la Covid-19, el encuentro "seguirá apostando por los espectáculos en vivo" aunque ha reconocido la existencia de "un plan B a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos". Colomer no ha querido dejar pasar la ocasión de reconocer la ayuda del Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat o la Fundación ACM, además de la colaboración de la Diputació de València y la Subdirección General del Libro entre otros ya que "sin ellos no sería posible la celebración del certamen"; también ha tenido palabras especiales para la la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales Glòria Tello porque "su dedicación es fundamental para que Mostra Viva del Mediterrani siga adelante".



Una imagen idílica sin cerrar los ojos a la realidad

El encargado del diseño del cartel oficial de la 8ª edición de Mostra Viva del Mediterrani, Xavier Mestre, ha querido explicar su obra antes de que esta fuera desvelada. En sus propias palabras: "La obra tiene diferentes niveles. Por un lado, quería ensalzar el Mediterráneo como un elemento unificador y de cohesión, de ahí la decisión de eliminar los nombres de los países, aunque siempre quise mantener el aspecto de mapa; por otro, me interesaba la imagen de antiguo plano de los años 30 cuando la representación que se hacía de la cuenca mediterránea era idílica. Sin embargo, era necesario difuminar esa visión utópica ya que existen graves problemas tanto sociales como económicos y culturales que no podemos perder de vista; por eso, para desarrollar el proyecto tuve siempre en mente el lema de este año y quise presentar un mar Mediterráneo difuminado por la globalización cultural y tantas otras circunstancias que de alguna manera contaminan las raíces comunes de todos los territorios bañados por él".

El lema de Mostra Viva 2020 "Emergència mediterrània, ciutadania en resistència", según ha explicado Vicent Garcés antes de concluir el evento, hace referencia "a todos los conflictos que sufren muchos de nuestros países vecinos a los que ahora tenemos que sumarle la emergencia sanitaria global que estamos sufriendo en este momento". La 8ª edición de Mostra Viva del Mediterrani tendrá lugar entre los días 1 y 18 de octubre de 2020.