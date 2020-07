David Marqués: "Antes, rodar desde casa era una locura"

Escribir el guion de Campeones, le reportó a David Marqués un Goya, el de mejor guión original. Durante la pandemia, el director, guionista y dramaturgo disfrutó con el proyecto Diario de la cuarentena y dirigiendo desde casa la serie de Relatos con-fin-a-dos.

A pesar de las dificultades que entraña rodar en confinamiento, una experiencia que ya vivió con Diarios de la cuarentena, David Marqués no dudó un segundo en embarcarse en el nuevo proyecto de Morena Films para Amazon Prime Video. Marqués es uno de los cinco directores de la serie Relatos con-fin-a-dos, junto a Miguel Bardem, Juan Diego Botto, Fernando Colomo y Álvaro Fernández Armero.



Parece que le ha cogido el gusto a eso de dirigir desde casa.

(Se ríe). Porque no hay más remedio porque la verdad es que es un poco una tortura. Dirigir es algo muy físico, muy de estar ahí, sobre todo en un capítulo como el mío, así que hacerlo desde casa es difícil, lo que pasa es que he tenido la suerte de contar con dos actores buenísimos y hemos podido sacar todo el jugo posible al guion. Espero no tener que volver a rodar así. De todas maneras, cuando terminé Diarios de la cuarentena dije «nunca más» y a los tres días ya estaba metido en este nuevo proyecto.

¿Cómo le llegó la propuesta de «Relatos con-fin-a-dos»?

Fue terminar Diarios de la cuarentena y me llamó su productor, Álvaro Longoria, para comentarme que estaba preparando junto a Cecilia Gessa una serie para Amazon que se iba a rodar de la misma manera. Me preguntaron si me interesaba hacer uno de los capítulos. No me lo pensé, no tenía ni guion, pero me tiré de cabeza y estoy muy contento. La serie está gustando bastante.

¿Tiene algo que ver esta serie con la de «Diarios de la cuarentena»?

No, solo la manera de rodarla, aunque esta vez hemos podido contar con director de fotografía, en mi caso directora, y con ayudante de dirección. Es decir, hemos dispuesto de recursos que en Diarios de la cuarentena solo tuvimos en los últimos capítulos. Digamos que hemos tenido, entre comillas, más presupuesto, y todo ha estado más controlado.

¿Pero hay alguna similitud en cuanto al formato?

No, porque Relatos con-fin-a-dos está compuesto por cinco capítulos independientes. Son como cinco cortometrajes que tienen como elemento común que son historias de personajes encerrados en sus casas, pero cada uno es de un género diferente y no tienen que ver argumentalmente. Se pueden ver en el orden que quieras. Fuera de España, eso sí, se está vendiendo como un largometraje, que se ha titulado Tales of the Lockdown. En el mercado de Cannes, por ejemplo, se ha presentado como un largo y es posible que igual se estrene en salas de cine en algún país.

¿Qué tiene de original esta serie?

La manera en la que está hecha. Bueno, yo ya lo veo normal porque tengo la experiencia de Diarios de la cuarentena, pero si hace cuatro meses me hubieran dicho que iba a hacer una serie rodada desde casa, con los actores confinados haciendo también de técnicos, empleando los móviles y con todo el equipo de profesionales conectados por Skype hubiera pensado que era una locura absoluta y hubiera tenido mucha curiosidad por ver ese producto. Aparte del aliciente de cómo se ha hecho, yo creo que, en este caso, hemos rodado unos capítulos que perfectamente podrían haber estado hechos de manera convencional. Digamos que no hemos pensado en las limitaciones. Creo que mi capítulo lo hubiera hecho de la misma manera si pudiera haber estado in situ rodándolo.

¿De qué trata El aprendiz?

Es una comedia negra, costumbrista y de realismo absurdo, con toques de thriller. Se centra en una relación a distancia entre maestro y alumno. Carlos Bardem interpreta a un asesino a sueldo veterano que está enseñando el negocio y las técnicas a un aprendiz del oficio (al que da vida Álvaro Rico) para que éste haga su primer trabajo.

El guión lo ha escrito a cuatro manos con Rafa Calatayud. No es la primera vez que colaboran.

Con Rafa últimamente estoy escribiendo bastante, digamos que es mi guionista de cabecera. Las ideas unas veces parten de él y otras de mí, pero hablamos muchísimo y normalmente él se encarga de plasmar la estructura de lo que hemos tratado y yo, sobre todo, me encargo de dialogarlo y secuenciarlo. Luego él lo repasa. Nos vamos pasando la pelota hasta que vemos que está lista para jugar con ella. En este caso, no recuerdo a quién se le ocurrió la historia del asesino a sueldo, creo que fue Rafa quién la propuso. El guión prácticamente lo tuvimos listo en un día, entre finales de abril y principios de mayo, y lo rodamos en tres jornadas.

En esta serie participan otros cuatro directores, Miguel Bardem, Juan Diego Botto, Fernando Colomo y Álvaro Fernández Armero. ¿Hablaron mucho para no pisarse ideas?

Teníamos un grupo de WhatsApp, pero no sabíamos nada de lo que estaba haciendo cada uno porque fue todo muy rápido y no teníamos mucho tiempo para hablar. Teníamos libertad absoluta para hacer lo que quisiéramos. Tres de nosotros coincidimos en tocar temas como los asesinatos y hacer comedia negra. Es el caso de Emparedados, de Colomo, y de Gourmet, de Juan Diego Botto. Pero también hay historia romántica, la de Bardem, Finlandia, y otros géneros. La de Self-tape, de Armero, es una comedia.

¿Ya tiene nuevo proyecto en esta etapa de 'nueva normalidad'?

Sí, es un programa para TVE de viajes, pero con un concepto distinto, que mezcla ficción y documental. Se llama Rutas bizarras. Empezaremos por Galicia.