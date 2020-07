"A la seis un secreto a baja temperatura y a las doce una reducción de Módena"

La Once y Ricard Camarena presentaron ayer un cupón especial que la Organización Nacional de Ciegos lanzará el próximo sábado 11 de julio. El cupón, que tendrá la imagen de un camarero y se acompaña de la frase «Vamos a disfrutar juntos», intenta respaldar a la hostelería española en tiempos de adversidad.

La alianza no debe de extrañar a nadie. Al fin y al cabo, vendedores y hosteleros son habitantes de un mismo ecosistema ,el de bares y restaurantes dónde es tan fácil ver a unos como a otros. Los primeros venden ilusión y los segundos felicidad. Sensaciones que en estos días difíciles se revelan más necesarias que nunca.

La presentación estuvo apadrinada por el cocinero Ricard Camarena, que ofreció para la ocasión una comida muy peculiar. En la mesa se sentaron Jose Manuel Espinar (presidente de la Federación de Hostelería de València), José Manuel Pichel (delegado territorial de la Once) y Ricardo Císcar (presidente de la Denominación de Origen Arroz de València).

Los organizadores quisieron poner a los asistentes en la piel de un comensal ciego cubriendo a cada invitado con un antifaz que impedía la visión. De esta manera, todos aprendieron las técnicas básicas para desenvolverse en la mesa sin ver y las reglas que debe de seguir un camarero para facilitarle la comida al cliente invidente.

«A las seis un secreto a baja temperatura, a las doce una reducción de Módena y a las nueve una guarnición de calabacín encurtido» podría ser un ejemplo de como cantarle un plato a alguien que no ve. Todos los presentes coincidieron en que comer sin ver te despierta nuevas sensaciones. No sólo porque agudices los sentidos, sino porque la comida llega al paladar sin prejuicios previos. Virgen de expectativas o rechazos.



Homenaje a los vendedores

Más allá de esa curiosa experiencia, el evento se acabó convirtiendo en un reconocimiento a la labor de la ONCE. Lo que empezó siendo una acción de respaldo a la hostelería acabó en un homenaje sentido y unánime hacia esos vendedores que día a día nos enseñan a superar las dificultades.

El propio Ricard Camarena reconocía en sus declaraciones que «si alguien sabe como bregar contra la adversidad son la gente de la ONCE. Lo nuestro en estos días es una anécdota comparado con lo que ellos superan cada día. Para nosotros son un referente».

Por su parte, Manuel Espinar quiso hacer un llamamiento a la prudencia. «Nos estamos levantando ahora. Nos está costando mucho y lo estamos consiguiendo, pero no nos podemos volver a caer, tenemos que ser todos muy prudentes para no tener que dar ningún paso atrás», decía Espinar en un claro llamamiento hacia la responsabilidad de unos clientes que, no siempre han sabido estar a la altura que un problema como este requiere de todos nosotros. Porque, como reconoció Ricardo Císcar, «la hostelería merece hoy todo nuestro apoyo pero también todo nuestro respeto por un trabajo que hoy es más duro que nunca».

El cupón viene acompañado de premios extraordinarios que van desde un premio de 300.000 euros con sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años, hasta premios de 2.000 euros al mes durante 10 años.

Pequeños incentivos que animan a contribuir en lo que realmente importa: la gran labor social de la ONCE.