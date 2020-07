La Spaguetti Rumba

Murió Ennio Morricone y no seré yo quien le discuta el genio como compositor, ni el mérito que tuvo para fijar su obra en millones de personas que la asumieron como parte indeleble de su propia educación sentimental. Y no lo haré por sentido común, pese a recordarles mi aversión a las bandas sonoras en general, y aquellas con las que me martirizaba alguna exnovia mía en particular. Que me llevaba a la cama al son épico de El Último Mohicano, pero me despertaba por la mañana con la catástrofe de Titanic. Y eso ya me parecía demasiado recochineo.

Hoy quiero poner en valor, modestamente, la especial conexión que el italiano tuvo con el rock contemporáneo, plasmada en las partituras que ambientaron las películas de Sergio Leone. En ellas encontramos disonancias propias del jazz, detalles del country más fronterizo como campanas, arpas de boca y metales con sabor mexicano; pero también guitarras eléctricas chorreantes de ecos y trémolos, que reflejaban sonidos candentes en la primera mitad de los sesenta: el surf de Dick Dale o The Ventures, las evocadoras reverberaciones de Duane Eddy y las melodías instrumentales de los Shadows.

A cambio, varias generaciones de roqueros utilizaron los majestuosos coros y las exquisitas orquestaciones típicas de Ennio, o algunos de sus trucos con sabor a pólvora y desierto. En ocasiones, lo homenajeaban abiertamente a través de versiones o pinchando sus bandas sonoras para animar el cotarro antes del bolo. Los mismísimos Ramones salían a escena con el silbidito de El bueno, el feo y el malo y Scott Walker utilizaba los colores del spaguetti western ora para musicalizar El séptimo sello, ora para enfrentarse al neo estalinismo en The old man's back again. Por su parte, Metallica grabaron The ecstasy of gold rápida y pasadita de wahwah, y todo un adalid del indie como David Gedge alargaba Interstate 5 con una polvorienta coda que bien valía un puñado de dólares.

Pero por encima de las influencias y préstamos que la obra del genial maestro romano ha dejado en el rocanrol, existe una versión de una de sus piezas más queridas y recordadas que desinfla de manera inmisericorde todo esto que hoy les estoy contando. En 1969, Los Amaya pisotearon furiosamente la afectación de Scott Walker en su vacío, por híper estético, homenaje a Bergman. Su reinterpretación de The good, the bad and the ugly aún sirvió, décadas más tarde, de flagelo para ridiculizar la hinchada teatralidad pseudovirtuosa de Metallica y atizarle un humillante capón a la lastimera inversión narrativa del rol sexual mostrada por The Wedding Present en su huida interestatal. Tres minutos de cachonda rumba motorik protagonizada por esta pareja de gitanos cabales que insertaron en el festivo orientalismo calé un capazo de percusiones afrocaribeñas, gritos y palmas. Un monumento ante el que Tuco, el Rubio y Sentencia vaciarían al aire sus revólveres y se arrancarían las camisas después de la prueba del pañuelo, en una de esas bodas que duraban tres días. Regalando a los recién casados todo aquel fabuloso oro confederado, con un pedazo de arte que no se podría aguantar.