València Capital Mundial del Diseño 2022 consigue dos Oscars del diseño

La marca de València como Capital Mundial del Diseño en 2020, creada por el diseñador gráfico Ibán Ramón, ha sido galardonada con dos premios Red Dot, los considerados como los Oscars del diseño a nivel mundial, en las categorías de marca y de comunicaciones. Tanto la identidad gráfica como su aplicación en carteles consiguen estos dos galardones de sello internacional de calidad del buen diseño. La selección ha sido realizada por un jurado de 24 referentes internacionales de entre las cerca de 7.000 propuestas recibidas.

La marca, diseñada como un sistema modular, tiene su principal virtud en la versatilidad y variabilidad del sistema, siendo capaz de adaptarse en distintas configuraciones y soportes. "Se han interpretado las letras Valencia World Design Capital a partir de formas geométricas simples, sobre una retícula de módulo cuadrado que permite infinidad de composiciones. De hecho, el carácter abstracto de la identidad, al no leerse como ilustración o texto, facilita que en el futuro pueda convivir con una gran variedad de imágenes y títulos. Además, su color evoca al Mediterráneo: la arena, el mar, el sol. Las tipografías empleadas en el dossier se muestran suficientemente formales sin renunciar a contemporaneidad y frescura", comenta Ibán Ramón. "El diseño modular de la identidad abre paso a una infinidad de composiciones, permitiendo un amplio desarrollo; sin una significación concreta, pero reconocible", añade el diseñador.

Estos dos reconocimientos internacionales, tanto de marca como de comunicación, demuestran el alto nivel de esta identidad gráfica que, además, debe convivir con la marca primaria de la World Design Organization. Para Xavi Calvo, director de València Capital Mundial del Diseño 2022, "el ejercicio de moldeabilidad de la marca de Ibán Ramón nos permite conjugar ambas marcas para aquellos eventos más nacionales en los que queramos jugar con las dos identidades. De hecho, esta segunda marca aporta ese nivel de identidad e identificación propia que se suma al logo principal de la WDO que tenemos como próxima Capital Mundial del Diseño y que sigue la línea de las otras siete capitales", afirma Xavi Calvo.

La marca surge de distintas inspiraciones que beben, a su vez, de la historia del diseño valenciano."La geometría es un recurso natural del diseño gráfico, y también es un lenguaje universal, que no caduca, sigue vigente desde la Bauhaus. En mi trabajo hay algunos precedentes fundamentales para entender esta propuesta, como We love geometry (2009). Además, el uso de elementos geométricos simples, a modo de letras, conecta directamente con la historia del grafismo valenciano, esto ya lo usé en el proyecto expositivo de La Nau València Capital de la república (2016), que es otro precedente. Pero sobre todo, lo importante es que la solución no es caprichosa, es oportuna en este momento para un evento de estas características, por su universalidad y atemporalidad, que la mantendrá vigente durante muchos años", explica Ibán Ramón.

Desde 1955, el Design Zentrum Nordrhein Westfalen distingue los diseños de productos internacionales con el premio Red Dot, que se entregan en una ceremonia organizada en el teatro Aalto de Essen-Alemania. La categoría de comunicaciones y gráfica existe desde 1993 y está orientado a profesionales del diseño, instituciones, agencias emergentes y empresas. Estos premios suponen la inclusión dentro del anuario que recoge los mejores proyectos del campo del diseño a nivel internacional, la presencia en las exposiciones de los museos propios de la organización (ubicados en Alemania, Singapur y China), así como un espacio en la exposición virtual llevada a cabo por la Red Dot Organization.

Estos premios se suman a los conseguidos por el cartel de València Capital Mundial del Diseño 2022 en los premios Graphis de este año, con un Oro en su versión amarilla y una mención honorífica en la adaptación del cartel en gris. Ambos, serán incluidos en el libro "Posters Anual 2021", uno de los más preciados y demandados por el sector mundial del diseño gráfico.