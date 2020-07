Una biografía ilustrada sobre el rey de lo diferente

Irene Mala juega con su propio universo para abordar al creador de Eduardo Manostijeras desde todas sus facetas en «El Universo Tim Burton», una biografía sobre el extrovertido cineasta.

La ilustradora sevillana Irene Mala ha jugado con su propio universo para abordar al creador de «Eduardo Manostijeras» desde todas sus facetas en El Universo Tim Burton, una biografía sobre este cineasta en la que su autora ha destacado su mensaje de «viva el diferente». Para Mala este libro ha sido un «trabajo inmenso», cuenta, porque esta «inmersión total» en el mundo Burton le ha hecho ver muchas películas, algunas varias veces, leer muchas entrevistas y repasar las pocas biografías autorizadas de este cineasta creador de un imaginario ya dentro del adn cinematográfico de los amantes del cine.

Una labor que ha llevado a cabo en un año y medio en el que le ha robado al sueño muchas horas para ahondar en este personaje del que destaca, explícita e implícitamente, la belleza que hay en toda su obra de «lo raro».

«Lo que más me gusta de él es su mensaje de viva el diferente, el raro, porque a mi me interesa lo raro, busco una belleza distinta, me seduce mucho el humor negro, el sarcasmo y por eso tenemos muchos puntos de conexión. Aunque Burton lleve muchos años trabajando, si revisionamos sus películas vemos que tienen un mensaje muy actual, que es el de aceptar la diversidad, algo que hoy en día está muy sobre la mesa de esta sociedad plural y diferente», dice.

Publicado por Lunwerg, El Universo Tin Burton es un viaje por esta maravillosa fábrica de personajes peculiares que están encarnados por actores de grandes ojos, tez pálida y miradas profundas que viven en universos de máquinas inimaginables y casas donde no sabes si te gustaría vivir.

Invitación a entrar al «agujero del gusano»

Un trayecto que Mala (Sevilla, 1978) arranca invitando a los «burtonianos» a entrar en el «agujero del gusano», la entrada de Absolem-27, un portal que nos transporta directamente a un mundo con dos caras, «donde no hay límites y todo es posible». Un mundo gótico, oscuro, particular, donde la muerte está muy presente, hay fantasmas y brujas, pero la diversión y la ternura están aseguradas.

El mundo donde vive la novia cadáver, Beetlejuice o Eduardo Manostijeras, esos seres creados por Burton y que viven en mundos de espirales y árboles con terminaciones.

«He jugado con mi propio universo y he hecho una reinterpretación de Tim Burton, lo he pasado por mi filtro, lo he 'irenemalizado' porque mis personajes tienen unas características físicas, con los ojos pequeñitos, y era un reto porque él utiliza actores con los ojos muy grandes porque le llaman la atención», ha explicado.

En cuanto a las partes de texto, Mala ha confesado que al no haber publicadas muchas biografías autorizadas sobre Burton ha tenido que ir «cogiendo de aquí y de acá», de las entrevistas que ha ofrecido a medios de comunicación y de su propia percepción de él como personaje. «Viendo su lenguaje corporal que parece un tipo inquieto, tímido, (...) no me considero psicoanalista pero he ido tomando de varios sitios y he creado un poco una idea bastante personal pero que puede acercarse a la realidad», relata.



¿De qué habla esta mujer?

Pero, avisa, ella no hace crítica de cine porque es un terreno en el que no se siente cómoda, así que siente un «poco el miedo al rechazo» cuando piensa que alguien diga «de qué está hablando esta mujer».

Aunque rápido reflexiona que podría haber hecho un libro ilustrado solo dibujando a Burton y sus personajes, pero no, no lo ha hecho, y ha creado un universo Burton-Mala lleno de hedonismo y dirigido a todos los públicos, igual que las películas que ha creado o revisionado, porque Burton se atreve con casi todo.