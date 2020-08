Los valencianos Six to Fix, galardonados internacionalmente.

El grupo ha sido nominado para los Hollywood Music in Media Awards y es finalista del concurso Unsigned Only unas semanas después de ser

ganadores en la International Songwriting Competition.

El grupo valenciano Six to Fix ha conseguido este año el reconocimiento de tres de los premios más importantes a nivel internacional dentro de la música independiente, con su tema "When the night is over": Por un lado son ganadores con mención honorífica en la International

Songwriting Competition, entre más de 18.000 candidatos. Además están nominados para los Hollywood Music in Media Awards con "When the night is over" como mejor canción de música alternativa y estarán en Hollywood en la gala del 27 de enero donde se deciden los ganadores. Hay que decir que es la primera vez que un grupo valenciano opta a esta categoría.

Y como colofón, han recibido la noticia de que son finalistas en otro concurso internacional, Unsigned Only, entre más de 7.000 candidatos. Entre los jueces de estos premios figura gente de la talla de Coldplay, Dua Lipa, The Cure o Tom Waits, entre otros.

"When the night is over" está producido por Julian Emery (Nothing but thieves) y mezclado por Adam Noble (Biffy Clyro, Placebo, U2). La banda, que realiza indie con toques electrónicos, está grabando su próximo album que será producido por Bernardo Calvo (que ha trabajado con Carolina Durante o Coque Malla entre otros) después de posponer su gira debido al confinamiento.