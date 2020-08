Instagram, el vivero de "Somos seres somáticos"

Amor y desamor. Dice que siempre quiso escribir una novela pero que el periodismo le deja «tiempo y neuronas para poco». Miriam Cos, tras una tortuosa ruptura, encontró en la poesía su vía de desahogo. Un día decidió compartir sus textos y Talón de Aquiles ha sido quien le ha editado su primer poemario.

La aventura comenzó al colgar Miriam Cos un poema en instagram. No. La historia se inició mucho antes. El amor dio paso al desamor y la periodista de Prensa Ibérica decidió congelar y plasmar esos malos momentos de la vida en poemas. Unas líneas, a priori, íntimas que la editorial valenciana Talón de Aquiles ha decidido recopilar y publicar en el poemario «Somos seres somáticos», un libro en el que se explora el mundo de las relaciones, el amor y el desamor, el sexo y la vida en general a través de la poesía moderna.

En este, su primer poemario, Cos desgrana los aspectos más «desgarradores y humanos de la melancolía» en todos sus ámbitos. «Es una oda al amor y al desamor, a la vida y a las relaciones con las que el lector seguro que se identificará», apunta Cos. «No cuento una historia con final feliz. Ni siquiera tiene un final. Habla de la vida. No una sola, sino muchas desde unos únicos ojos. Las páginas se acurrucan en las relaciones, el sexo, los anhelos y los recuerdos. También en las experiencias cotidianas y, sobre todo, en las mil y una formas en las que alguien puede enredarse con la melancolía y en el sentir físico que eso produce», apunta la autora.

«Son poemas modernos, que pueden leerse solos pero que también conforman una historia. Todos hemos pasado por baches, y aquí se puede ver el proceso personal desde un desengaño, que implica mas que perder un amor, la tristeza, la rabia... hasta volver a ser yo misma. Termina con poemas confinados, muy propio, ya que mucha gente ha estado separada de sus seres queridos», explica Cos, conocida como @poeticamentecorrecta

«Yo digo mucho que el proceso que se puede leer en Somos seres somáticos se asemeja a esta frase de madre que dice: 'Tonta, te acabarás riendo de esto'. Y sí, te acabas riendo», bromea porque lo que le llevó a escribir los poemas fue «duro, durísimo». «El año pasado, tras una ruptura muy tortuosa, se me llenó la mochila y empecé una muy mala racha. Ahí me desahogaba escribiendo poemas en prosa, pequeños textos», relata. «En enero, volviendo a Madrid en Blablacar me hice un instagram para ver qué opinaba la gente de mis escritos. Ya tenía muchos poemas ordenados para autoeditarme un libro, pero una semana después contactaron conmigo desde Talón de Aquiles. En pleno confinamiento, sola en Madrid, acabé el libro», explica.

«Todos nos nutrimos de sentimientos, propios y ajenos, y en este libro se refleja esto, empezando desde el título, y se hace una especie de oda al amor sin ser pastelosa o romanticona. A base de realidad. Y es que, por mucha piedra que haya en el camino, el amor no va a dejar de ser nunca el motor que mueve el mundo», reflexiona.