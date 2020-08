Dos angostos quadrofénicos

Lo que más me llamó la atención de aquella peli la primera vez que la vi, fue la escena en la que Jimmy Cooper lleva unos vaqueros mojados para que, al secarse encima, tomen la forma de su cuerpo y le queden como un guante. Un agosto, solo en casa con unos Levi's nuevos, me puse manos a la obra. Llené la bañera y me metí dentro con los pantalones puestos. Para pasar mejor el rato introduje en el cuarto de baño una cerveza Guinness y mi radiocasete con una cinta de los Kinks. Hora y media más tarde me despertaron unos golpes en la puerta, apoyados por los gritos de mi padre, «Nene, ¿estás ahí? ¡Abre!». Me puse histérico, me habían pillado con todo aquel circo en marcha. «¿Qué estás haciendo?». Quité el tapón de la bañera y el agua comenzó a colar. «Hijo, por favor?», dijo mi madre, con un preocupado hilo de voz. «¿Qué le pasa al tete?», preguntó mi hermano pequeño. «Que se está chutando», le respondió el mediano. «Calleu, hòstia!», cortó mi viejo. Aquello había empezado como Quadrophenia y estaba acabando como El Pico, así que salí de la bañera y quité el pestillo. «La madre que te parió», dijo mi padre. Ella, por contra, no dijo nada. En lugar de dirigir su mirada a mis piernas como hacía el resto de la familia, observaba con horror un descomunal cerco azul, una línea de intenso índigo que manchaba de manera escandalosa toda la bañera. La pobre mujer intentó arreglar el estropicio con sudor, estropajo y salfumán. Mientras mis hermanos me intentaban arrancar los pantalones sin ninguna delicadeza, mi padre me reveló que, para mis intenciones, el agua tenía que ser salada, tal y como le explicaron los dependientes de Almacenes España en los años 60, cuando se estilaba aquella idiotez.

Dos años más tarde lo volví a intentar en La Pobla de Farnals. En la pequeña playa que había junto al club náutico me quité toda la ropa, a excepción de los flamantes tejanos que me acababan de regalar y que llevaba sin calzoncillos, como mandaban los cánones. Avancé mar adentro mientras un claxon sonaba impertinente. Me giré y vi sobresaltado un Nissan Patrol de la Guardia Civil. Uno de los agentes gesticulaba para que saliera, lo que hice al instante. «No, no tenía intención de suicidarme. Es que soy mod, ¿usted conoce Quadrophenia?». Veinticinco años después aún se escucha el eco de las risotadas en la casa cuartel de Massamagrell. Finalizadas las explicaciones, y con más determinación todavía debido a la expectación despertada entre el respetable, retomé el chapuzón. Luego, me recosté satisfecho sobre una tumbona para leer un ratito, intentando acaparar todo el sol que podía mientras se me secaban encima los vaqueros. Pasado un rato, las miradas de la gente ya no me afectaban porque estaba muy ocupado sosteniendo Principiantes con una mano mientras que, con la otra, me rascaba de manera contumaz y frenética la entrepierna, debajo de los botones plateados. En la bañera de San Marcelino, dos años antes, no había sal, pero tampoco arena.