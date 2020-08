Estructuras a 1.538 grados o en qué lugar queremos estar

Pensaba después de varias llamadas de teléfono estos días por la situación cultural en qué lugar quería estar o en qué lugar debía estar o incluso si quería estar, con la que está cayendo, en algún lugar?

En qué lugar quería estar, no en un futuro lejano, si no ahora. Ahora mismo. Qué lugar quería ocupar y por qué; qué lugares públicos deberíamos «okupar» ahora mismo. El pensamiento empezaba a hervir y se acercaba a la temperatura peligrosa de 1.538 grados.

Los lugares públicos, esos lugares en los que se pueden desarrollar proyectos de manera pública, con recursos y con impacto, involucrando a gente, dinamizando, provocando, hackeando, revolucionando, dándole otra forma, otro contenido, otro aspecto? dotándole de dinámicas activas que repercutan en la raíz y directamente en la esencia del ecosistema. Lugares que no pasen desapercibidos, que sean protagonistas a partir de lo que se hace y no de quién esté detrás, que se interrelacionen con la ciudad y con sus agentes culturales y con sus barrios? sabemos que tenemos a la cultura patas arriba, casi igual que la sociedad. Quizás estemos en ese momento en el que todo es maleable, que estemos con las estructuras públicas y privadas a 1.538 grados y esté en nosotros aprovechar la oportunidad para manipularla como se manipula algo a 1.538 grados y darle otra forma a partir de la misma materia.

Estamos en un momento en el que la cultura escénica se puede ir al traste. Sin que nadie pueda echar la culpa a unos y a otros, si no a la coyuntura sanitaria. Parece que todo pueda desplomarse sin esfuerzo, sin posibilidad de ser apuntalado y soportado para no caer. No, se puede caer sin más y debido a causas que no podemos controlar, causas sanitarias que nos pueden arrastrar a todos y sin que nos den la posibilidad de rebelarnos para mantenernos de pie en nuestros lugares propios.

Por eso, es el momento de estar en los sitios en los que se puede decidir, en los que se puede construir, intentándolo hacer de otra manera, intentando crear otras fortalezas, otras características, otra piel para que se entienda que ha mudado, que no es lo mismo, que estará ahí contra viento y marea, sólido y vigilante. Y firme en el temporal.

Esos lugares que pienso en los que podemos estar ahora no deben ser vacilantes, no deben extenuarse y diluirse; son más necesarios que antes, deben ser anclajes en toda regla para que tanto lo público como lo privado puedan conectarse, activarse y seguir adelante, y buscar convertirse en necesarios, necesarios socialmente.

Esos lugares por los que lucharemos, no son un trabajo más, no es un currículum más, no es una huida más, es la creación de lugares públicos, de centros dispersadores de energías culturales, centros de dinámicas y sinergias culturales? lugares que nos hagan incorporarnos y mantenernos erguidos como sector, como ecosistema, como parte inherente de la sociedad. Y debemos estar atentos para detectar esos lugares para pedir y exigir que se activen poderosamente. Y todos esos lugares deben complementarse y ser rizomas.

Aferrarnos a lugares en los que queremos estar para reconstruirlos e iniciar viajes colectivos que ilusionen, que nos coloquen en otros lugares y podamos sentirnos especiales, necesarios y vitales.

Luchar contra viento y marea para ser parte porque uno se siente con fuerza, provocador e intenso, capaz y directo, activo y seguro.