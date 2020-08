Sanidad cancela la representación de Ojos de niebla

Siguen las cancelaciones en Sagunt a Escena. La obra Eduardo II, Ojos de niebla que se iba a representar el sábado en el teatro romano no se celebrará ya que Sanidad no autoriza la realización del espectáculo cuya afluencia sea superior a las 400 personas. La obra, una de las piezas fuertes de esta edición, tenía vendidas las 650 entradas puestas a la venta. Desde la organización del espectáculo lamentan la cancelación del mismo y ya buscan una nueva fecha para el mismo. De momento se mantienen los espectáculos del Off romà.

Más información sobre el coronavirus en Valencia hoy y toda la actualidad

DIRECTO | Última hora del coronavirus en Valencia y Comunitat Valenciana

Puig anuncia las medidas frente al coronavirus en los centros de la Comunitat

El Consell multa en un mes a 3.252 personas por no llevar mascarilla

Dónde están los brotes de coronavirus de la C. Valenciana

Illa: Si todo va bien, las primeras dosis de vacuna llegarán a finales de año

Muere una mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Xirivella

Fallece a los 53 años el exalcalde de Alcalalí, José Vicente Marco